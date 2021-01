Fontos mérföldkővé válhat, ami a hétvégén történt Oroszországban

Az elmúlt évek legtöbb embert megmozgató tüntetéseit tartották szombaton Oroszországban – és szinte ez minden, amit viszonylag pontosan el lehet róluk mondani. Abban még megegyeznek a beszámolók, hogy valamivel több, mint száz településen demonstráltak, de például a német Spiegel már 125-ről ír. Még nagyobb a szórás a tiltakozók számát illetően. A rendőrség – amely hagyományosan alacsony számot közöl az ellenzéki tüntetések résztvevőiről, főleg, ha az esemény nem is volt engedélyezve, mint ez – 4000 főről számolt be, az egyik főszervező 300 ezerről beszélt, a Reuters pedig csak Moszkvában 40 ezer tüntetőről írt.

Amit még ténynek lehet tekinteni: 3435 embert (ebből több mint 1300-at Moszkvában) tartóztattak le a tüntetéseken, az OVD-Info aktivista csoportosulás adatai szerint. 2011 óta számolják össze a letartóztatottakat, és még sosem jött ki ilyen magas szám.

Ez az egyik olyan jellemzője a hétvégi tiltakozásoknak, amely megkülönbözteti Vlagyimir Putyin 20 éves uralkodásának többi demonstrációjától. Az is igaz persze, hogy az utóbbi tíz évben a mostanihoz mérhető nagyságú megmozdulás csak néhány alkalommal fordult elő, így

Egy másik eltérés a mostani és a korábbi tüntetések között – ami miatt a résztvevők számát szinte lehetetlen megmondani –, hogy ilyen sok településen mentek ki az utcára az emberek:

az orosz uralom alatt álló legészakibb japán szigettől, Szahalintól kezdve a -50 fokos Jakutszkon át egészen Szentpétervárig és Moszkváig, sőt még a pár éve annektált Krím-félszigeten is, ahol a biztonsági erők masszív fellépése jellemző a kritikusokkal szemben.

Az eddigiekhez képest különbség, hogy nemcsak a nagyvárosokban tüntettek, hanem olyan, relatíve kisebb településeken is, ahol eddig nemigen akadt nagy ellenkezést kiváltó helyi téma (mint például Jekatyerinburgban egy templomépítés, Sziktivkarban egy hulladéklerakó ügye vagy Novoszibirszkben a kommunális díjak emelése).

A demonstrációk résztvevői Putyin-ellenes szövegeket skandáltak, és több településen is összecsaptak a rendvédelmi szervekkel. Bár nagy általánosságban nem lehet azt mondani, hogy a valóban túlzott erőkkel kiérkező rendőrök nagyon agresszívak lettek volna, volt ilyenre is példa. Noha a kormány megpróbálta cenzúrázni a tüntetésekről kikerülő posztokat, illetve lekapcsolták az internethozzáférést a demonstrációk közelében, több helyen, így Moszkvában is készültek olyan elvételek, amelyeken jól látható, ahogy a rendőrök használták gumibotjaikat, a legnagyobb visszhangot kapó eset pedig az volt, amikor Szentpéterváron egy rendőr hasba rúgott egy idősebb nőt, aki csak azt akarta megkérdezni tőlük, hogy miért hurcolnak magukkal egy tüntetőt. A felháborodás akkora volt, hogy a rendőr másnap kénytelen volt elnézést kérni a kórházban ápolt nőtől, ami szintén nem jellemző.

In Saint Petersburg, a woman was brutally hit in her stomach for simply asking for what reason a person was detained. She also hit her head on the ground #Russia pic.twitter.com/Le9jQF5S0m

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 23, 2021