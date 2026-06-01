Személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt a kormány, ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi – írta hétfőn közösségi oldalán Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.

Sulyok szerint ő nem mondhat le

Az államfő a miniszterelnök kérésére, hétfőn reggel az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében egyeztetett Magyar Péterrel a Sándor-palotában, ahol azért keresték fel, mert nem tett eleget Magyar felszólításának, és nem mondott le tisztségéről a megjelölt vasárnap éjféli határidőig.

Megbeszélésünk alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét

– fogalmaz bejegyzésében Sulyok Tamás, aki szerint ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, ezért az „Alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve” nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

Az így kialakuló alkotmányos válsághelyzet a köztársasági elnök szerin „mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”.

Egy hónap múlva kerülhet sor a menesztésére

Magyar a megbeszélés után tartott rendkívüli sajtótájékoztatón ismertette, hogyan tervezik eltávolítani Sulyokot: módosítani fogják az Alaptörvényt. Nem személyre szabott jogalkotással fognak eljárni, hanem helyre fogják állítani a magyar jogállamot és demokráciát, és így fogják eltávolítani a köztársasági elnököt és a többi, lemondani nem hajlandó közjogi méltóságot is – hangsúlyozta. A teljes folyamat hosszát körülbelül egy hónapra becsülte a miniszterelnök.

A Magyar Péter által felvázolt megoldást hétfőn Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető is bírálta, akinek az eljárásról a diktatúra jutott az eszébe.