Történelmet írhat Trump: egyetlen elnök ellen sem emelt kétszer vádat a törvényhozás

Másodszor is impeachmentet indítanak Donald Trump ellen a Capitolium ostroma után, az őt védő republikánusokat váratlan helyről büntetik.

Szerdára Donald Trump lesz az Egyesült Államok történetének első elnöke, aki ellen kétszer is megindítják a közjogi felelősségre vonást (impeachment). A demokrata többségű képviselőház egy héttel azután fogja megszavazni az impeachmentet, hogy Trump hívei betörtek az amerikai kongresszus épületébe, hogy megakadályozzák az elnökválasztás eredményeinek hivatalos elfogadását. Az ostrom közben öt ember halt meg.

Trump ellen az ostromlók feltüzelése miatt indítják meg az eljárást, az elítéléséhez a szenátus kétharmados többségére lenne szükség. A jelenleg szüneten lévő szenátorok várhatóan csak január 19-én kezdnek majd foglalkozni az üggyel. Egy nappal azelőtt, hogy lejár Trump hivatali ideje, és amúgy is távozik a Fehér Házból.

Közben a demokraták továbbra is arra próbálják rávenni Mike Pence alelnököt, hogy a 25. alkotmánykiegészítés alapján kezdje meg Trump eltávolítását az elnöki székből. A jogszabály alapján a miniszterek többségének szavazata lenne szükség Trump lemondatásához, de a folyamatot az alelnöknek kellene megindítania.

A demokraták közölték, akkor indítják meg az impeachmentet, ha Trump nem mond le, vagy Pence nem él a 25. alkotmánykiegészítés adta lehetősséggel. A demokrata többségű képviselőház határozatba kéri majd Pence-t, aki a beszámolók szerint ezt a lehetőséget továbbra is elutasítja.

Trump hétfőn találkozott először alelnökével az ostrom óta. Az elnök és Pence az ovális irodában tartott megbeszélést, amit egy magas rangú kormányzati tisztségviselő úgy jellemzett a sajtónak, hogy „egy jó beszélgetés volt”.

Pedig a szerdai ostrom alkalmával Trump hívei azt skandálták, miután betörtek a kongresszus épületébe, hogy „akasszuk fel Pence-t”.

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint Trump egyszer sem hívta fel Pence-t, hogy érdeklődjön felőle, megkérdezze, biztonságban van-e ő és a családja. Pence végig a kongresszusban volt, és még akkor sem volt hajlandó elhagyni az épületet, amikor a biztonságáért felelős Secret Service ügynökei erre kérték. Az alelnök a családjával együtt az épület bunkerében volt az ostrom idején, miközben Trump a Fehér Házban tévén nézte az ostromról szóló beszámolókat, és nem szólította fel távozásra romboló híveit.

A képviselőházban várhatóan több republikánus képviselői is megszavazza majd az impeachmentet Trump ellen, és a szenátusban is vannak páran, akik már jelezték, elképzelhető, hogy az elnök elítélésére fognak szavazni. Közben több republikánus politikus is azzal ellenezte az eljárás megindítását, hogy most inkább az ország egyesítése a fontos, és nem további ellentét szítása az emberek között.

Büntetnek a nagyvállalatok

A politikai elit közben egy váratlan ellenséggel találta szembe magát: a Capitolium ostroma után a nagy cégek egymás után kezdték el bejelenteni, nem adományoznak majd pénzt politikai kampányokra, ami nagy érvágást jelent a politikusok számára.

Több óriásvállalat, mint például a Coca-Cola, a Microsoft, a Facebook, a Google, a Ford vagy a GE közölte, hogy teljesen leállítja a politikai adományok osztását az amerikai politikusoknak, hasonlóan olyan nagy pénzintézetekhez, mint a Citigroup, és a JPMorgan Chase. Más cégek kifejezetten azokat a republikánusok képviselőket és szenátorokat célozták, akik szavazatukkal álltak ki Donald Trump mellett, és megkérdőjelezték az elnökválasztás hitelességét. Köztük van mások mellett a Verizon, a Comcast, az AT&T, a Marriot International, és a Dow.

Az üdvözlőlapok gyártásával foglalkozó, több tízezer embert alkalmazó Hallmark még tovább ment, és visszakéri azt a pénzadományt, amit Josh Hawley és Roger Marshall szenátorok kampányára adományozott. Mindkét politikus támogatta az elnökválasztási eredmény megváltoztatását. Hawleyt egy másik pofon is érte: a Simon & Schuster kiadó közölte, hogy mégsem nyomtatják ki a Capitolium épületét lerohanó Trump-hívőket támogató szenátor könyvét.

A piac reakcióját Trump sem úszta meg. Amellett, hogy felfüggesztették közösségi oldalait, golfversenyeket szervező PGA közölte, hogy az ostrom miatt nem tartanak többet versenyeket Trump bedminsteri golfpályáján. A New York Times értesülései szerint a lelkes golfozónak számító, és több golfklubot is üzemelő Trumpot ez a hír sújtotta le a legjobban, és sokkal dühösebb volt miatta, mint az impeachment miatt.

Megindultak a letartóztatások

Az amerikai hatóságok közben elkezdték letartóztatni az ostromban részt vett embereket, akik közül sokan azzal könnyítették meg a nyomozók dolgát, hogy arccal és gyakran névvel vállalták, hogy részt vettek a támadásban és közösségi oldalaikon is büszkélkedtek azzal, hogy ott voltak.

Köztük volt nyugat-virginai állami törvényhozás egyik republikánus képviselője, aki Facebook-oldalán élőben közvetítette, ahogy betört az épületbe, és egy ponton még a saját nevét is említve üvöltötte, hogy „Derrick Evans bent van a Capitoliumban”. Evans szombaton lemondott pozíciójáról.

Az amerikai legfelsőbb ügyészség közlése szerint eddig 13 ember ellen találtak elég bizonyítékot arra, hogy vádat emeljenek ellene az ostromban való részvétel miatt, de ez a szám a következő napokban és hetekben tovább emelkedik majd.

Az AP amerikai hírügynökség hétfői cikke szerint legalább kilencven ostromlót tartóztattak le a hatóságok, míg a New York Times értesülései szerint a legfelsőbb ügyészség és az FBI több mint 150 gyanúsítottat keres, akiket szerte az országban köröznek. Michael Sherwin washingtoni szövetségi ügyész pedig közölte, arra számít, hogy több száz ember ellen emelnek majd vádat, és több hónapnyi nyomozás után lehet csak megtudni minden részletet.

A letartóztatásokról szóló hírekből kiderült az is, még annak is megvolt az esélye, hogy az ostrom vérengzésbe csapjon át. Egy Georgia államból érkezett férfinél, aki lekéste az ostromot, az FBI ügynökei egy gépkarabélyt, egy pisztolyt és nagyjából száz darab lőszert találtak. A férfit azután vették őrizetbe, hogy barátainak küldött üzentben közölte, hogy a fővárosba tart, és élő adásban fog lőni. Egy másik férfi autójában pedig egy gépkarabélyt, több teli tárat, három kézi lőfegyvert valamint 11 üvegben házilag előállított napalmos készítményt találtak.

Rendőrök is segítették az ostromlókat?

Már közvetlenül az ostrom után sok kritika érte a kongresszus épületének védelmével megbízott rendvédelmi szervet, mert nem megfelelően készült fel a Trump által összehívott tüntetésre, és a hibák miatt tudtak bejutni az ostromlók az épületbe. Az eset után lemondtak capitoliumi rendőrség vezetői, hétfőn pedig bejelentették, hogy az egység két tagját felfüggesztették, és legalább tíz ember ellen vizsgálatot indítottak az ostrom alatt tanúsított viselkedésük miatt.

Az egyik felfüggesztett rendőrről a közösségi oldalakon terjedt egy videó, amin azt látni, hogy békésen szelfizik az ostromlókkal, míg a másik egy MAGA sapkával a fején irányította az épületbe berontó Trump-hívőket – közölte a sajtóval Tim Ryan demokrata képviselő. Más demokrata politikusok pedig felvetették, hogy a rendőrök is segíthették az ostromlókat, akik gyanúsan jól tudták, hogy merre kell menniük a hatalmas épületben.

A New York Times beszámolója szerint a Capitolium épületét védő egyik rendőr útba igzaította az ostromlókat a szenátus demokrata frakciójának vezetője, Chuck Schumer irodája felé. Jim Clyburn demokrata képviselő pedig gyanúsnak nevezte, hogy a tüntetők tudták, hogy melyik szobában szokott dolgozni, pedig a neve nincs is oda kiírva, utalva arra, hogy segítséget kaphattak.

Közben legalább hét, más városokból érkezett rendőr ellen indítottak belső vizsgálatot, miután kiderült, hogy az ostromlók között voltak, és számuk várhatóan még nőni fog – jelentette a CNN. Egyelőre még egy rendfenntartó ellen sem emeltek vádat a szerdai eseményekkel kapcsolatban.