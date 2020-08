Rendkívüli ülést tartanak az EU külügyminiszterei

Rendkívüli ülést tartanak pénteken az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei a hétvégi fehéroroszországi elnökválasztás nyomán kialakult állapotokkal, a libanoni robbanást követő fejleményekkel és a Földközi-tenger keleti medencéjében zajló török szénhidrogén-kutatásokkal kapcsolatban, közölte az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán.

Josep Borrell Twitter-üzenete szerint a fontos kérdések megvitatása céljából összehívott ülést péntek délután tartják. Szóvivője útján az uniós diplomácia vezetője azt közölte, a tanácskozást videókonferencia keretében tartják.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020