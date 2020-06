Vízágyút is bevetettek belga rendőrök tüntetőkkel szemben Brüsszelben

Vízágyút is bevetettek belga rendőrök tűzoltásra, és oszlatásra, miután páran randalírozni kezdtek a mintegy 10 ezer ember részvételével, a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen vasárnap délután tartott brüsszeli tüntetést követően – jelentette az MTI. A kis számú rendbontók gyújtogatnak, kirakatokat törnek be, és üzleteket fosztanak ki – közölte a helyi média vasárnap.

A rasszizmus elleni megmozdulást a belga főváros igazságügyi palotája előtt tartották. A tüntetés résztvevői a belga társadalomban is tapasztalható idegengyűlöletre, a színesbőrűek hátrányos megkülönböztetésére hívták fel a figyelmet, valamint a belga rendőrség szerintük gyakran indokolatlan fellépése ellen tiltakoztak.

Rendőrségi információk szerint a megmozdulás kezdetben incidens nélkül zajlott. A rendezvény végén tüntetők mintegy száz fős elvonuló csoportja rendőrautókat dobált meg és támadt rendőrökre az igazságügyi palotától mintegy 500 méterre található Porte de Namur nevű kereszteződés közelében.

A helyszín Brüsszel fekete lakosságának otthon adó kerület, az úgynevezett Matonge-negyed közelében fekszik. A város felett rendőrségi helikopter köröz. Előállításokról nem érkezett jelentés.

Ilse Van de Keere, a brüsszeli rendőrség szóvivője azt mondta, a rendbontók szemeteseket, kartondobozokat gyújtottak. Több üzlet jelentős károkat szenvedett, miután kirakataikat betörték és kifosztották. A rendőri beavatkozás folytatódik. A környéket lezárták. A rendőrség vízágyúkat használ a tömeg oszlatására – közölte.

New flashpoint at the other end of the Chaussée d’Ixelles. Lots of missiles being thrown and water cannon being used. #Brussels #BlackLivesMatter pic.twitter.com/elTEHTPjAH

— Jack Parrock (@jackeparrock) June 7, 2020