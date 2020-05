Egy arab származású libertárius is beszáll a Fehér Házért folyó versenybe

Justin Amash képviselőnek elege lett a Republikánus és a Demokrata Párt által uralt politikából, ezért alternatívát kínálna azoknak az amerikaiaknak, akik a kisebb pártokat és a kisebb államot szeretik.

A legtöbb embert nem nagyon zavarja, hogy más embereknek mások a nézetei. De most nem sok választásuk van, mert két pártból választhatnak, és hagytuk, hogy mindkét pártból egy-egy kisebb csoport irányítsa az egész rendszert, és mondja meg, ki legyen az elnök és kik legyenek a választott elöljáróink. Szembe kell szállnunk ezzel, és ennek a mozgalomnak én akarok az élére állni, most rögtön.

Ezek a 40 éves Justin Amash szavai, aki a napokban jelentette be, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztáson szeretne a Libertárius Párt jelöltje lenni, és már meg is alakította az ezt az eljárást előkészítő bizottságot. Bár jelöltsége még nem hivatalos, erről majd a pártnak kell döntenie, Amash a Politicónak adott április végi interjújában elég határozottan beszélt arról, hogy a republikánus Donald Trump és a demokrata Joe Biden mellett vele is számolni kell majd.

Csalódott republikánus

Jóllehet idehaza Amash neve valószínűleg kevesek számára ismert, nem kezdő politikusról van szó. Szülei bevándorlók, édesapja palesztin keresztény, édesanyja szíriai keresztény, de Justin már az Egyesült Államokban született. A Michigani Egyetem jogi diplomájának megszerzése után egy ideig vállalati jogászként dolgozott, majd 2008-ban a Republikánus Párt tagjaként beválasztották Michigan állam képviselőházába. A mandátuma két évre szólt, Amash pedig nem akart újrázni, helyette Washingtont és az amerikai képviselőházat célozta meg 2010-ben, ahova be is jutott. Négy évvel később felmerült benne, hogy elindul az egyik szenátori székért, de végül maradt az alsóházban.

Mint fentebb írtuk, Amash eredetileg republikánus, és annak is a Tea Party felőli részéből érkezett, az évek során azonban az álláspontja számos esetben eltért a pártétól, ami miatt sok bírálat érte. Az utolsó csepp a pohárban Donald Trump elnöki munkássága volt, ezért 2019. július 4-én, az amerikai függetlenség napján Amash a Washington Post honlapjára írt véleménycikkében bejelentette, hogy kilép a Republikánus Pártból, és függetlenként folytatja tovább. A politikus döntését többek között azzal indokolta, hogy

a két nagy párt annyira ragaszkodik a saját véleményéhez, és annyira képtelen ügyek mentén összefogni, hogy emiatt a kongresszus ténykedése most már alig több mint puszta formalitás.

Olyan hellyé vált, amely „csak legitimálja az amerikai elnök, a képviselőház elnöke és a szenátusi többség vezetője által diktált intézkedéseket”.

A pártból való távozását Donald Trump a következőképpen kommentálta a Twitteren:

Nagyszerű hír a Republikánus Párt számára, hogy a kongresszus egyik legbutább és legkevésbé lojális embere „kilép” a pártból.

Trump szerint a „totál vesztes” Amash tudta, hogy úgysem tudná megszerezni a republikánus jelöltséget a következő választáson, ezért inkább lelépett. Az elnök a tweetbe belecsempészte egyik korábbi kedvenc kifejezését is, azt, hogy „No Collusion, No Obstruction!”, amellyel a Robert Mueller különleges ügyész által, vezetett a 2016-os amerikai elnökválasztás orosz befolyásolásáról szóló vizsgálatra utalt. A jelentésből Trump szerint egyértelműen kiderült, hogy ő nem akadályozta az igazságszolgáltatást és nem vett részt semmilyen összejátszásban, holott valójában ez így konkrétan nem szerepelt a jelentésben.

És hogy miért emlegette fel ezt Amashnek? Valószínűleg azért, mert a képviselő a kezdetektől fogva élesen bírálta Trump tevékenységét, már 2016-ban is ellenezte a jelöltségét. 2017-ben, amikor azzal vádolták az elnököt, hogy az FBI igazgatóját, James Comey-t rá akarta venni arra, állítsa le a Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó ellen indított nyomozást, Amash kijelentette: amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak, az elegendő okot szolgáltat arra, hogy Trump ellen elindítsák az alkotmányos vádeljárást, az impeachmentet.

2019-ben a Mueller-jelentés nyilvánosságra kerülésekor Amash tartotta magát korábbi véleményéhez, és hozzátette azt is, hogy William Barr igazságügyi miniszter szándékosan félreértette a jelentés megállapításait. Amash volt az első olyan republikánus a kongresszusban, aki támogatta az impeachment elindítását, mire párttársai támadásba lendültek. A republikánusok egyik vezetője, Ronna McDaniel azt írta Twitterre, hogy Amash körzetének választói az amerikai elnök mellett állnak, a sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy Trumpot bíráló kijelentései után Amasht állva tapsolták meg egy lakossági fórumon.

Lelkes libertárius

A Trump-ellenesség persze nem elég ahhoz, hogy bárki bejusson a Fehér Házba, Amashnek pedig általában véve határozott elképzelései vannak arról, hogy mi lenne a legjobb az Egyesült Államoknak. Amash megrögzött konzervatív libertáriusként F. A. Hayek és Frédéric Bastiat közgazdászokat tartja a legnagyobb hőseinek, az iránytűje pedig az amerikai alkotmány.

Jelszavai a kisebb állam, a gazdasági szabadság és az egyéni függetlenség.

A politikus ellenzi az abortuszt, de részt vett a halálbüntetés szövetségi szinten való betiltásáról, illetve a marihuánafogyasztás dekriminalizációjáról szóló törvények megalkotásában. A klímaváltozást valós és fontos problémának tartja, de a megoldást inkább a magánszektorra bízná. Ellenzi a kormányzati mentőcsomagokat és az adóemelést, és egyetlen republikánusként 2011-ben az ellen szavazott, hogy az USA jelmondata az legyen: „Istenben bízunk” (In God we trust). A feleségével három gyermeket nevelő Amash úgy véli, hogy a hagyományos házasságra és vallási szabadságra nem az azonos neműek házassága jelent veszélyt, hanem az állam, 2020 májusában pedig azt is kijelentette, hogy meg fogja védeni a transznemű emberek jogait.

Amennyiben valóban elindult a választáson, Trump mellett a másik ellenfele Joe Biden lesz, akiről április végén úgy vélekedett, hogy jobb ember, mint Trump. Ettől függetlenül azonban szerinte mindkét nagy párt ugyanolyan: azt mondják magukról, hogy nagyon távol állnak a másiktól, miközben a demokraták és a republikánusok is ugyanannak a rendszernek a részei, amiben az állam kövér csekkeket állít ki a legnagyobb vállalatoknak, és azok járnak jól, akiknek jók a kapcsolataik, a többieket pedig cserben hagyják.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új aspiráns mennyire fogja felkavarni a vizet, mindenesetre a Monmouth Egyetem közvélemény-kutatása alapján egyelőre úgy áll a dolog, hogy Amash leginkább a zaklatási botrányba keveredett Bidentől venne el szavazatokat, ami pedig Trumpnak kedvezne. Érdemes megjegyezni, hogy a libertárius politikus nagyon jobbra van a demokrata Bidentől.

A Libertárius Pártba nemrég belépett Amash persze reménykedik, szerinte a legtöbb amerikai a szíve mélyén maga is libertárius, és tudja, hogy minél kisebb egy állam, annál jobban működik.

A szövetségi kormány egy csomó olyan dolgot csinál, amit nem kellene és sokak számára csak rosszabbá teszi a helyzetet. Kevesebb választási lehetőséget ad az embereknek, és ezzel boldogtalanná teszi őket. A járvány egyik haszna, hogy nem Donald Trump vezeti az összes államot. El tudja képzelni, ha ennek az ellenkezője lenne, például kijárási korlátozások esetében? Ha ezt rábízzák az egyes államokra, akkor azok jobb döntéseket tudnak hozni az emberek érdekében.

A politikus úgy véli, hogyha a következő néhány hónapban a kampány során megismerkednek vele az emberek, látni fogják, hogy ő egy normális ember, aki alkalmas az elnöki címre, és látni fogják azt is, hogy a két nagy párt jelöltjei nem ilyenek. Szerinte ebben segítségére lesz az is, hogy nem csak hajlandó beszélgetni az emberekkel, de életkoránál fogva sokkal jobban érzi a közösségi médiát is.

Az a célom, hogy elinduljak, nyerjek és megváltoztassam a rendszert.

Kiemelt kép: Bill Pugliano/AFP