„Az összeset egy csapásra meg kellene szüntetni” – szakértő a több ezer milliárdos közvagyonnal felruházott alapítványok sorsáról

Az Orbán-rezsimben egyszerre történt meg az állam vagyontalanítása és a vagyon államtalanítása

– foglalta össze lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója azt, hogy milyen hatással volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozása az állam és a közvagyon viszonyára.

A KEKVA-k megjelenése a 16 évnyi Orbán‑kormányok egyik legjelentősebb intézményi átalakításához kapcsolódik. A 2021-ben megalkotott konstrukció lényege, hogy

az állam jelentős közvagyont – elsősorban egyetemek fenntartásához, illetve különböző közfeladatok ellátásához – alapítványokba szervezett ki, amelyek formálisan magánjogi szereplők, ugyanakkor közfeladatokat látnak el.

Ide tartozik például

az immáron szállodákat és a Librit is tulajdonló elitképző, a Mathias Corvinus Collegium (MCC),

a Lázár János -féle Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (amely a mezőhegyesi ménesbirtokot kezeli),

-féle Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (amely a mezőhegyesi ménesbirtokot kezeli), a Mol–Új Európa Alapítvány

és a nagy egyetemeket fenntartó alapítványok.

A modell keretében a korábban állami felsőoktatási intézmények többsége alapítványi fenntartásba került, a kuratóriumok pedig meghatározó döntési jogköröket kaptak.

Az alapítványokhoz rendelt vagyon nagysága időközben makrogazdasági léptékben is jelentőssé vált: az Állami Számvevőszék adatai szerint a KEKVA-k összesített mérlegfőösszege 2024 végén meghaladta a 3000 milliárd forintot. Ez a vagyon többféle eszközből áll: az alapítványokhoz jelentős állami részvénycsomagokat, ingatlanokat, készpénzt és egyéb eszközöket rendeltek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Orbán-kormány a Mol és a Richter részvényeinek egy részét is alapítványoknak adta át, így ezek osztaléka már nem az államot, hanem az alapítványokat illeti meg, miközben ezek a részvénycsomagok jelentős bevételt generálnak: egyes alapítványok évente több tíz milliárd forintos osztalékhoz jutnak, vagyis az alapítványok „aranytojást tojó tyúkot” kaptak a Fidesztől.

Az alábbiakban azt tekintjük át, hogyan jött létre ez a rendszer, milyen vagyon került az alapítványokhoz, és miért vált most – a Tisza‑kormány alaptörvény-módosító javaslata nyomán – rendkívül aktuális témává.