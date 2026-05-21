fidesz-kormányközvagyonközérdekű vagyonkezelő alapítványokligeti miklós
Belföld

„Az összeset egy csapásra meg kellene szüntetni” – szakértő a több ezer milliárdos közvagyonnal felruházott alapítványok sorsáról

Szajki Bálint / 24.hu
A Mathias Corvinus Collegium nyári fesztiválja Esztergomban 2024. augusztus 1-jén.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 21. 14:58
Szajki Bálint / 24.hu
A Mathias Corvinus Collegium nyári fesztiválja Esztergomban 2024. augusztus 1-jén.
Több mint 3000 milliárd forintnyi állami vagyon került az elmúlt években közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz, amelyek egyszerre váltak a magyar felsőoktatás és gazdaság meghatározó szereplőivé – valamint az Európai Unióval folytatott jogállamisági vita egyik kulcspontjává. A Tisza Párt friss alaptörvény-módosítási javaslata most megnyitná az utat a rendszer részleges vagy teljes felszámolása előtt, a kérdés csak az, hogy visszafordítható‑e az elmúlt évek egyik legnagyobb vagyonátrendezése.

Az Orbán-rezsimben egyszerre történt meg az állam vagyontalanítása és a vagyon államtalanítása

– foglalta össze lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója azt, hogy milyen hatással volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozása az állam és a közvagyon viszonyára.

A KEKVA-k megjelenése a 16 évnyi Orbán‑kormányok egyik legjelentősebb intézményi átalakításához kapcsolódik. A 2021-ben megalkotott konstrukció lényege, hogy

az állam jelentős közvagyont – elsősorban egyetemek fenntartásához, illetve különböző közfeladatok ellátásához – alapítványokba szervezett ki, amelyek formálisan magánjogi szereplők, ugyanakkor közfeladatokat látnak el.

Ide tartozik például

A modell keretében a korábban állami felsőoktatási intézmények többsége alapítványi fenntartásba került, a kuratóriumok pedig meghatározó döntési jogköröket kaptak.

Az alapítványokhoz rendelt vagyon nagysága időközben makrogazdasági léptékben is jelentőssé vált: az Állami Számvevőszék adatai szerint a KEKVA-k összesített mérlegfőösszege 2024 végén meghaladta a 3000 milliárd forintot. Ez a vagyon többféle eszközből áll: az alapítványokhoz jelentős állami részvénycsomagokat, ingatlanokat, készpénzt és egyéb eszközöket rendeltek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Orbán-kormány a Mol és a Richter részvényeinek egy részét is alapítványoknak adta át, így ezek osztaléka már nem az államot, hanem az alapítványokat illeti meg, miközben ezek a részvénycsomagok jelentős bevételt generálnak: egyes alapítványok évente több tíz milliárd forintos osztalékhoz jutnak, vagyis az alapítványok „aranytojást tojó tyúkot” kaptak a Fidesztől.

Az alábbiakban azt tekintjük át, hogyan jött létre ez a rendszer, milyen vagyon került az alapítványokhoz, és miért vált most – a Tisza‑kormány alaptörvény-módosító javaslata nyomán – rendkívül aktuális témává.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kis János: Ilyen kisstílű figura nincs még egy, mint Sulyok Tamás
Bóna Szabolcs: Sürgősen intézkedünk, visszaállítjuk az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát
Pálinkás századost kabinetfőnök-helyettesként veszi maga mellé Ruszin-Szendi Romulusz
Mit hova dobsz? Jól szelektálsz? Tudod, melyik hulladékot hova kell rakni? – kvíz
Pepétől az Apatigrisig – Scherer Péter pályája képekben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik