Még véletlenül se igyon klóroldatot, nem gyógyítja a koronavírust

Egyre vadabb elméletek születnek arról, hogy mi gyógyítja a koronavírusos fertőzést: a savanyú káposztától kezdve az indiai homeopátiáig nagyjából minden megjelent már, most azonban egy veszélyes vegyületet ajánlgatnak: az MMS-t, ami állítólag gyógyítja az autizmust, a maláriát, a rákot és az influenzát, mellette pedig az új kórt is – írja a Science Alert.

Az MMS a miracle mineral solution, vagyis az ásványi csodaoldat rövidítése, és nem most először üti fel a fejét, az amerikai Élelmezési és Gyógyszerügynökség már nagyon régóta harcol ellene. Most éppen azért jelent meg újra, mert az alapjául szolgáló klór-dioxid elpusztítja a koronavírust is, csakhogy nem úgy, ahogy az MMS-t ajánlgatják. Utóbbit ugyanis meg kell inni, ami nagyon veszélyes lehet: hányást, hasmenést, szélsőséges esetekben életveszélyesen alacsony vérnyomást és májkárosodást is okozhat.

A klór-dioxid akkor hatásos a kórokozók ellen, ha például vízben oldják fel, de itt olyan kis koncentrációban található meg, hogy emberi szervezetre ártalmatlan. Az MMS-t pártolók azt mondják, hogy az egydecis, tömény oldat (amit egyébként nagyjából nyolcezer forintért lehet a neten megrendelni) az egészséges szövetet nem bántja, csak a kórokozót, ami egész egyszerűen nem igaz.

Az MMS a közösségi médiában terjedt el újra a koronavírus kapcsán, de egyértelmű, hogy senkinek nem ajánljuk a kipróbálását. Az ivóvízben ugyan tényleg megöli a vírusokat és baktériumokat, de az emberi szervezetre ártalmas, és akár halált is okozhat.