Miattuk is beszélünk a klímaváltozásról, mégis tesznek a fejükre a világ vezetői

A New York-i ENSZ-klímacsúcs előtt a fiataloknak is tartottak egy csúcstalálkozót. És noha azt, hogy ma mennyit beszél a világ klímaváltozásról, részben nekik lehet köszönni, a politikusok nem vettek róluk tudomást.

Fiatalok százai hallgatták szombaton Manhattanben az ifjúsági klímakonferencián a Trónok harcában Talisát alakító Oona Castilla Chaplint, Charlie Chaplin unokáját. Olyasmikről beszélt, mint hogy „ha az életciklusokra oda tudunk figyelni, akkor figyeljünk oda a halálciklusokra is”. Nem mondhatni, hogy nagy sikere volt.

Hozzánk vágnak egy Trónok harca-színészt? Mi a franc? A színészeknek nincs politikai hatalma

– mondta például a 16 éves indianai Isabell Fallahi a Vice-nak. Nem ő az egyetlen, aki így érez.

Több fiatal arról beszélt a lapnak, hogy az ENSZ-nél csak fotózási lehetőségként tekintenek rájuk. Emellett olyan foglalkozásokat tartottak nekik, mint hogy hogyan lehetne felhasználni a közösségi médiát a klímaváltozásról szóló párbeszéd előmozdítására.

Elmentem egy foglalkozásra, ahol lényegében azt tanították, hogyan kell készíteni egy iMovie-t. A mi generációnk ezt már csinálja úgy 10 éves kora óta

– folytatta Fallahi. Szereztek persze hasznos tapasztalatokat is, de a nap végére inkább azt érezték, kevés lehetőséget hagytak nekik arra, hogy olyan, valódi hatalommal rendelkező felnőttekkel beszéljenek, akik részt vesznek a klímacsúcson. Egy csoport aktivista még azt is felvetette, hogy a sérelmeikről egy ENSZ-határozat stílusú listát kellene benyújtaniuk, de ezt elvetették.

A 19 éves Shiv Soin, a péntekenkénti globális klímasztrájk New York-i verziójának egyik szervezője is erre panaszkodott, na meg arra, az ENSZ nem segítette őket ahhoz, hogy valamilyen kész anyaggal állhassanak elő a hétfői csúcstalálkozó résztvevőinek: a világ vezetőinek.

Az ENSZ közlése szerint 1024 fiatal jelent meg az ifjúsági klímacsúcson, 13 évestől a koraharmincasokig. Néhány politikus is ott volt, Svédország miniszterelnöke, a Maldív-szigetek környezetvédelmi minisztere vagy éppen az osztrák köztársasági elnök, de a legtöbb fiatal aktivistának nem volt lehetősége velük beszélni.

Noha pár problémát elismert az ENSZ is, amiket a fiatalok kiemeltek, az ENSZ ifjúsági megbízottja, Jayathma Wickramanayake is azt mondta:

Ez csak egy rövid fórum volt, egy nap, összesen hat óra. Ez nagyon megnehezíti a tárgyalt témák mélyebb megbeszélését, tehát bizonyos mértékig megértem a csalódottságukat.

Miközben hétről hétre hatalmas tüntetéseket szerveznek ezen fiatalok közül sokan, az ENSZ szabályai szerint 18 év alattiak kíséret nélkül még csak be sem léphettek az épületbe. Pedig a fiatalok komolyan vették részvételüket, volt olyan 16 éves, aki öltönyben jelent meg, és többüknek névjegykártyája is volt.

Logisztikai problémák is akadtak, voltak, akiknek két órán át is várakozniuk kellett, míg beengedték őket az ENSZ központjába. Ezért sok aktivista lemaradt a 16 éves svéd Greta Thunberg reggeli beszédéről, pedig ő egyfajta vezérük és példaképük.

Leginkább felnőttek voltak a teremben reggel, a gyerekek kint álltak a sorban

– panaszolta Soin.

Meg inkább találkoztak volna a „felnőtt” klímacsúcson megjelenő mintegy száz állami vezetővel hétfőn, de csak maroknyi aktivistának adtak erre lehetőséget. Köztük persze Thunbergnek, aki mondandóját eleve az ENSZ főtitkárának címezte, legalábbis a felháborodott kérdés („Hogyan merészelik?”) elég nyilvánvalóan neki szólt. António Guterres ugyanis még pénteken, az ifjúsági klímacsúcson arról beszélt, pár hónapja teljesen elkedvtelenítette a klímaváltozás és legfőképp a politikusok tétlensége, de aztán új impulzusokat kapott, köszönhetően nagyrészt a fiatalok mozgalmának.

Ez nincs rendjén. Nekem nem kéne itt lennem. Iskolában kéne lennem az óceán másik oldalán. Önök mégis hozzánk fordulnak reményért. Hogyan merészelik?

– tette fel a kérdést beszédében Thunberg, aki már korábban is beszélt arról, hogy a klímaváltozás ügyében nem ők, hanem a világ vezetői a gyerekek.

Donald Trump például ott sem volt Thunberg beszédekor (bár később összefutottak, erről videó itt), és az Egyesült Államok képviseletében senki sem szólalt fel a csúcson, ahogy a nagyobb szennyezők közül Brazília, Szaúd-Arábia és Ausztrália sem képviseltette magát. A klímaváltozást tagadó amerikai elnök aztán meglepetésszerűen mégis felbukkant Angela Merkel beszédét meghallgatni, majd le is lépett, hogy gúnyolódhasson még egyet a fiatal svéd lányon a Twitter-oldalán.

A német kancellár viszont találkozott Thunberggel, és reagált is az általa indított Fridays for Future mozgalomra.

Mindannyian hallottuk a fiatalok ébresztő hívását

– mondta, és hozzátette, hogy Németországban lassan nem lesz működő atomreaktor, 2038-ra a szénerőműveket is lekapcsolják, megduplázzák a klímaváltozás elleni küzdelemre szánt büdzsét, és éppen pénteken döntöttek a német kormánypártok egy átfogó klímacsomagról. Igaz, az ezzel egy időben Németország-szerte megtartott tüntetések szervezői egyáltalán nem voltak megelégedve a végeredménnyel.

Ha az ENSZ-határozat stílusú listát nem készítettek is, panasszal viszont éltek az ENSZ Gyermekjogi Bizottságánál a fiatalok, tizenhatan, köztük Greta Thunberg. Az 1989-ben elfogadott, gyermekek jogairól szóló egyezményre hivatkozva azt állítják, a tagállamok nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen, így veszélyeztetik az életüket. Az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Indiából, a Marshall-szigetekről, Németországból, Nigériából, Palauból, Svédországból és Tunéziából származó fiatalok keresetét egy ügyvédi iroda fogja képviselni, de nem hivatalos, semleges partnerként a UNICEF, az ENSZ Gyermekalapja is támogatja. Öt ország ellen nyújtották be a panaszt, Argentínával, Brazíliával, Franciaországgal, Németországgal és Törökországgal szemben, ugyanis ezek az országok a gyermekek jogairól szóló egyezmény kiegészítését is elfogadták, amely szerint gyerekek panaszt tehetnek ellenük az ENSZ-ben.

Ez már a francia elnök Emmanuel Macron nemtetszését is kiváltotta:

Minden, amit a fiataljaink tesznek a harcért, az hasznos, és az is, amit a nem olyan fiatalok tesznek. Ugyanakkor azokra kellene összpontosítaniuk, akiknek a legtöbbet kellene tenniük a változásért, nem hiszem, hogy a német vagy a francia kormány állna az útjukban.

Hozzátette, Thunbergék megközelítése „túl radikális”.

Akárhogy is, úgy fest, a fiataloknak lett igazuk, mert pár homályos ígéreten kívül – azok is mindössze úgy 60 országtól érkeztek – nem történt sok minden a klímacsúcson.

Ennek a csúcstalálkozónak kellett volna a fordulópontnak lennie. De a legnagyobb és leggazdagabb szennyező országok elkötelezettségének hiányát látjuk, továbbra is jelentéktelen intézkedéseket hoznak egy élet-halál krízis megoldására

– nyilatkozta az ActiveAid nevű jótékonysági szervezettől Harjeet Singh.

