Trump viccet csinált Greta Thunbergből

Donald Trump feltehetően azzal töltötte a hétfő éjszakáját, miként űzhetne gúnyt Greta Thunberg 16 éves klímaaktivistából, aki aznap sírva osztotta ki a politikusokat a New York-i klímacsúcson. Végül sikerült is neki.

– írta az amerikai elnök megjegyzésként ahhoz a videóhoz, melyen Greta Thunberg pont arról beszél, hogy a klímaváltozás miatt emberek szenvednek és halnak meg.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

