Macron Orbánnal is találkozott, hogy együtt fúrják meg Webert

Ahogy azt korábban megírtuk, Pascal Canfin a France Internek arról beszélt, hogy

az Európai Néppártnak ki kell zárnia soraiból Orbán Viktort, hogy Emmanuel Macron pártja bármilyen európai parlamenti koalíciós megállapodásba belemenjen.

Canfin – aki az En Marche EP-választási listájának második helyéről jutott be – a Financial Timesnak azt is elárulta, hogy Emmanuel Macron francia államfő nem támogatja Manfred Webert, vagyis nem szeretnék, hogy az Európai Néppárt (EPP) európai bizottsági elnökjelöltje legyen az Európai Bizottság elnöke.

Macron ennek érdekében a V4-es országok minisztereivel is tárgyalt, így a francia elnök találkozott azzal az Orbán Viktorral is, akinek pártját, vagyis a Fideszt ő szíve szerint kitenné a Néppártból.

kiemelt kép: mti