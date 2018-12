„Orbán mondjon le!” – Magyarország a világsajtóban

Hétfő estére ismét tüntetést szerveztek a közmédia Kunigunda útján található székházához. Az megmozdulásról részletesen itt írtunk, a demonstráció híre a nemzetközi sajtóban is megjelent.

A New York Times beszámolója szerint legalább négy magyar ellenzéki képviselőt megtámadtak, amikor azért mentek be az közmédia széházába, hogy

a szélsőjobboldali Orbán Viktor feltétlen támogatásának befejezését kérjék.

A cikkben megszólal Kovács Zoltán kormányszóvivő is, aki a szerda óta tartó tüntetéssorozatról úgy nyilatkozott, hogy annak nincsen társadalmi támogatottsága, a tiltakozók nem átlagemberek, hanem kétségbeesett ellenzéki képviselők és aktivista celebek.

A német Focus összefoglalója szerint egyre jelentősebb a jobboldali populista Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni ellenállás Magyarországon. A lap Hadházy Ákost és Szél Bernadettet idézi, akik arról beszéltek, hogy az MTVA nem Orbán Viktor, hanem a magyar nép televíziója.A cikk szerint a rabszolgatörvény elleni, vasárnapi tüntetésen több mint 15 ezer ember vett részt Budapesten, de vidéki városokban, így például Szegeden is tiltakoztak a munka törvénykönyvének módosítása ellen. Kitérnek rá, hogy a friss módosítás értelmében a túlórakeretet az eddigi, évi 250 óráról 400 órára bővítette a Fidesz-kormány. Mint írják, a tiltakozók a demonstráción azt skandálták, hogy

Orbán mondjon le!

Hozzáteszik: néhány napon belül ez már a negyedik demonstráció volt, a kormány azonban egy agresszív kisebbség akciójaként értékeli a történteket.

Az osztrák Die Presse Magyarország: Forradalmi dráma az állami műsorszolgáltatónál címmel számolt be a hétfő esti tüntetésről. Mint írják: az ellenzék egyre erőteljesebben lép fel, hogy a közmédiában felolvashassák követeléseiket, a sajtóban olyan képek jelentek meg, amelyek akár egy forradalomról is készülhettek volna. A lap emlékeztet, hogy a rabszolgatörvény csak az egyik rendkívül népszerűtlen kormányintézkedés volt az utóbbi hónapokban: nemrégiben a Fidesz-kormány eltörölte a lakástakarékpénztári befizetések állami támogatását és az eddig adómentes kafetéria-jutattásokat is megadóztatják.

Kiemelt kép:: Marjai János / 24.hu