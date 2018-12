Történelmi dolog történt a pénteki tüntetésen, és lesznek még „csudák”

Időről időre elő-előbukkan az ellenzéki pártok együttműködésének szükségessége. Hogy ez nem mindig jön össze, amögött többféle ok áll, elég az MSZP-DK különválásra gondolni, arra, hogy ki hol helyezkedik el a bal-jobb tengelyen, esetleg a 2006-ban történtekre.

De amikor áprilisban újra kétharmadot szerzett a Fidesz-KDNP, egy héttel később évek óta nem látott méretű ellenzéki tüntetést tartottak, amin ott volt minden ellenzéki párt, buzdították a választóikat is, hogy ők is jelenjenek meg. Ilyenre korábban nem volt példa, és azóta is több esetben megtörtént az ellenzéki együttműködés:

nyáron együtt nyújtotta be a tartósan gondozásra szoruló hozzátartozójukat otthon ápolók díjának emelését sürgető törvénymódosítást a DK-s Varju László , a Liberálisoktól Bősz Anett és a jobbikos Varga-Damm Andrea, később az LMP-s Csárdi Antal is csatlakozott hozzájuk.

, a Liberálisoktól és a jobbikos később az LMP-s is csatlakozott hozzájuk. November végén pedig a Gruevszki-ügyben fogtak össze, vizsgálóbizottságot indítványoztak és közös nyilatkozatot adtak ki az ellenzéki pártok.

Ezen a héten pedig a teljes ellenzék (a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom kivételével) együtt akarta megakadályozni, hogy a Fidesz keresztülverje a „rabszolgatörvényt”.

Pénteken este még eggyel továbbléptek:

olyan nagy tüntetés ugyanis még nem volt Budapesten, amelyen a Jobbik, az MSZP és a DK parlamenti képviselője is felszólalt.

Pedig most ez történt, a Jobbikból Varga-Damm Andrea, a DK-ból Vadnai Ágnes, az MSZP-ből pedig Kunhalmi Ágnes mondott beszédet a Parlament előtt.

Őket kérdeztük meg ennek a miértjéről; a Jobbik országgyűlési képviselőjét egyelőre nem sikerült elérnünk.

Vadai azt mondta lapunknak, természetes volt, hogy elfogadta, amikor felkérték beszédet mondani, hiszen minden ellenzéki közösen dolgozott azon, hogy ne fogadják el a jogszabályt.

„Annyira fontos ez az ügy, a magyar társadalom elmúlt nyolc évének elkeseredettsége is benne van” – mondta a DK-s képviselő. Ez pedig összekovácsolta az ellenzéket, és ehhez szükség volt a civilek, a szakszervezetek kiállására is, ahogy a pénteki tüntetést is ők kezdeményezték.

Ezt Kunhalmi Ágens is hangsúlyozta, szerinte mára szerdai is egy „összellenzéki tüntetés” volt a parlamentben. Az MSZP-s politikus azt mondja, az ülésteremben történések is azt mutatják, hogy az ellenzéknek muszáj összefognia, mert

különben elvágja az egész ellenzék torkát a Fidesz,

hiszen a törvényes eszközeiket már ellehetetlenítette, „lényegében az egész ellenzéket kizárta a politikai rendszerből”.

Miért nem korábban?

Eddig is rongyosra téptem miatta a számat

– válaszolta Kunhalmi, noha ő volt az egyike a választás előtti hajrában, aki március 15-én azt hangoztatta a színpadról, hogy nem lehet együttműködni a Jobbikkal. Szerinte a Jobbik a Mi Hazánk Mozgalom kiválása előtt szélsőségesebb volt, és akkor még elég lehetett volna a többieknek összefogni, ami végül a koordinációban fulladt ki.

Vadai kérdésünkre az Edda Változó idők című számának említésével reagált, majd hozzátette:

mostanra összeérett a politikánk.

És a reakciók mindenféle fórumról is azt mutatják, hogy közösen kell tovább menetelniük, állítja Vadai. Eddig harcban álltak, személyes és ideológiai okokból, de az utóbbi idők történései összekovácsolták az ellenzéket. Szerinte így aztán nem arról kell beszélni, hogy mi volt a múltban, hanem hogy mi következik most.

A jövő

Fog még látni csudákat!

– mondta Vadai, szerinte ezt mutatja, hogy a pártok politikusai csütörtökön is összeültek a további teendőkről tárgyalni.

A részletekről, hogy mi várható, nem akart beszélni, csupán annyit mondott el a DK-s képviselő, nem marad folytatás nélkül azt, ami szerdán történt az ülésteremben.

Kunhalmi Ágnes szerint mindent együtt kell innentől csinálniuk, ahogy el is kezdték, „nem szabad megbontani” ezt a helyzetet, mert ha nem sikerül összeforrniuk, „az ellenzék önként megy a guillotine alá”. Hozzátette: a szavazókat is fel kell rázni.

Aktivizmus, aktivizmus, aktivizmus

– mondta Kunhalmi, megjegyezve, lesznek a szerdaihoz hasonló obstrukciók, ilyenek a Horthy-korszakban is voltak, és „ha már Orbán annyira odavan azért a korszakért”, és több más körülmény is hasonló (Országgyűlési Őrség akkor is volt, és az ellenzék is hasonló méretű), akkor ők is úgy fognak viselkedni, ahogy az akkori ellenzékiek.

