Könnygáz, üvegdobálás, tömeges jogsértés gyanúja a csütörtöki tüntetésen

Péntekre virradóra ért véget a rabszolgatörvény megszavazását követő újabb tüntetés, amelyen már jóval hevesebbek voltak az indulatok, mint szerdán. Összefoglaló.

Csütörtök délután újra nagy tömeg gyűlt össze a parlament épülete előtt, hogy a Munka Törvénykönyvének szerdán elfogadott módosítása, azaz az úgynevezett rabszolgatörvény, illetve a Fidesz-KDNP-kormány ellen szavazzon. A szerdai, spontán szerveződött demonstrációt követően ez már egy szervezettebb akció volt, ráadásul a szolidaritás jegyében: a diákok álltak ki dolgozók mellett.

Elfoglalták a hidakat

A tüntetők a Kossuth téri gyülekező után, amelyen beszédet mondott Tamás Gáspár Miklós filozófus is, a Margit hídon át vonultak Budára, majd délre fordulva a Lánchídon keresztül tértek vissza a pesti oldalra, aztán az Oktogont és a Nyugati pályaudvart érintve értek vissza a parlament elé. A Nagykörúton egy időre teljesen leállt a forgalom.

Az esti órákra már több ezresre duzzadt a tömeg, a parlament lépcsőjén pedig több sorban sorakoztak fel a rendőrök, akikkel szemben az első sorban a szerdainál jóval keményebb stílust képviselő demonstrálók álltak. Ez rá is nyomta a bélyegét a tüntetés hangulatára.

Füstbomba, könnygáz

A tüntetésen több párt képviselői (MSZP, Párbeszéd, Jobbik, LMP) is megjelentek, a „legradikálisabbak” azonban a Momentum képviselői voltak, akik füstbombát is vittek magukkal. Egy momentumost a rendőrök emiatt még a körúti vonuláskor kiemeltek a tömegből a rendőrök, de a tüntetők körbeállták őt, kiabálni kezdtek, erre a rendőrök elengedték a férfit.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azonban a Kossuth téren már tovább ment és egy füstbombát egyenesen a rendőrök közé, mire azok könnygázt szórtak a tüntetők közé.

Ezzel elkezdett durvulni a tüntetés, amelynek aztán a Momentum alelnöke, Donáth Anna itta meg a levét: ő ugyan nem dobta el a kezében tartott füstbombát, de a rendőröket ez nem érdekelte, újabb adag könnygázt szórtak ki, ezúttal Donáth és a körülötte állók felé célozva.

Donáth Anna a földre került, az nem egyértelmű, hogy azért, mert leteperték vagy azért mert elájult a könnygáz miatt, majd a rendőrök előbb hátravitték, azt követően pedig a X. kerületi rendőrkapitányságra szállították.

A feszültség folyamatosan nőtt, a tüntetők egyre több üveget dobáltak be a rendőrök közé, ebből egy a helyszínen dolgozó kollégánkat is eltalálta. A rendőrség éjfél körül már folyamatosan szórta a könnygázt, ezzel próbálva oszlatni a tömeget. Az valamelyest csökkent is, de sokan így is kitartottak.

A rendőrség csütörtök este mintegy nyolc alkalommal használt könnygázt úgy, hogy előtte nem figyelmeztették a tömeget, ezzel nagy valószínűséggel jogsértést követtek el.

A rendőrségről szóló törvény vonatkozó része szerint akkor lehet vegyi eszközt (például a paprikaspray-t) használni, ha a) tömegoszlatás volt, vagy b) életet, testi épséget közvetlenül veszélyeztető támadás volt vagy rendőri intézkedésnek ellenszegültek, és előzetes figyelmeztetésre került sor a tömegoszlatás vagy az eszköz használata kapcsán.

Tömeges jogsértés gyanúja

A csoport egy része éjfél után a Nyugati pályaudvar felé indult, mintegy 30 rendőrségi kisbusz várta őket. Ekkor már mindenki feszült volt és kötekedő, a rendőrök és a tüntetők egyaránt: a Nyugatinál össze is verekedtek, a tüntetők áttörték az egysoros rendőrségi sorfalat.

Fél egy körül a Szófia utcánál a rendőrök beszorítottak egy csapatnyi embert, nehogy csatlakozzanak a menethez. Kollégánk is ebben a csapatban volt, őt úgysem engedték továbbmenni, hogy felmutatta a sajtóigazolványát.

Az utolsó embereket hajnali kettőkor engedték el a rendőrök úgy, hogy valószínűleg tömeges jogsértést követtek el, mert csak akkor mehettek el a tüntetők, ha a nevüket bemondták a kamerába.

Arra nem tudtak válaszolni, hogy ezt milyen jogszabály alapján teszik, csak annyit mondtak, hogy utasítást kaptak.

Donáth Anna előállításával kapcsolatban szintén felmerül a jogsértés gyanúja, ugyanis jó ideig nem engedték az ügyvédjével beszélni.

A Zoom.hu péntek reggel azt írta, hogy Kunhalmi Ágnes, az MSZP politikusa éjszaka a parlamenti képviselői igazolványát felmutatva bejutott Donáth-hoz, illetve kérésére civilként beengedték Fekete-Győr Andrást is hozzá.

Kunhalmi azt mondta, hogy a Donáth Anna orvosi ellátást kapott, kedélyállapota jó volt, minden valószínűség szerint szabálysértési eljárás fog indulni ellene. Reggel 6-kor engedték ki.

8 óra munka, 8 óra tüntetés, 8 óra előállítás. 😡Donáth Anna Júliat, a Momentum alelnökét a tegnap esti tüntetésen a… Közzétette: Momentum Mozgalom – 2018. december 13., csütörtök

A tüntetések egyelőre folytatódnak, péntekre újabbat szerveznek, a csütörtöki eseményekről készült, hosszabb közvetítésünket pedig itt olvashatják.