Erős földrengés és cunamiriadó Alaszkában

Cunamiriadót fújtak az Alaszkához tartozó Cook Inlet öbölben és a Kenai-félsziget déli részén, miután a Richter-skála szerinti 6.7-es erősségű földrengés rázta meg a térséget, írja a CNN.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) közölte, hogy a földrengés epicentruma Alaszka legnagyobb városától, Anchorage-től hét mérföldre volt.

Az AP hírügynökség egyik munkatársa arról számolt be, hogy több épület megremegtek, a lámpaoszlopok és fák pedig erősen meginogtak a földmozgás hatására, de sérültekről eddig nem érkezett hír.

A közösségi oldalakon közzétett fotókból mindenesetre az már látszik, hogy a rengést tényleg lehetett érezni.

Egy boltban például konkrétan szekrények dőltek össze kártyavárként.

Ceiling is falling down pic.twitter.com/ZPY6fhEPrp

A KTVA szerkesztőségében pedig minden a feje tetejére állt.

KTVA’s newsroom felt the blow of the earthquake this morning. #anchorage #alaska #earthquake #weather pic.twitter.com/d1SaxriGw9

— Cassie Schirm (@cassieschirmtv) November 30, 2018