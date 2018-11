Csökkentették a pedofil művész büntetését

A nagyváradi bíróság 5 év 4 hónap helyett 3 év 4 hónap börtönre ítélte.

Pedofil tartalmú képek és videók birtoklása, illetve kiskorúak szexuális zaklatása miatt ítélték el a nagyváradi dizájner művészt. Zalder Andrást három, 6 és 10 év közötti kislány zaklatásában találták bűnösnek – írja a Transindex.

A bíróság szerint az 5 év 4 hónap helyett azért kellett 3 év 4 hónap börtönt kiszabnia, mert nem három különböző bűncselekményről volt szó, hanem egy ismétlődőről. A férfi tavaly februártól házi őrizetben volt.

Letartóztatásakor lakásán 697 pedofil videofelvételt és 4157 pedofil pornográf fotót foglaltak le. A férfi nemcsak birtokolta ezeket, de készítette és terjesztette is a világhálón.

Zalder saját barátai gyerekeit is felhasználta perverziói kiéléséhez, a szülők nem is sejtették, hogy a neves művész ilyen dolgokra képes. Többször csipkés ruhákba öltöztette a gyerekeket, családi kirándulásokon belenyúlt a kislányok bugyijába. A perben az érintett gyerekek is tanúskodtak a férfi ellen, akit azzal vádoltak, hogy három 6 és 10 év közötti kislányt bántalmazott szexuálisan.

Az egyiktől azt kérte, elégítse ki őt orálisan és olyan felvételeket is mutatott neki, amelyen ilyen képsorok láthatóak. Volt olyan áldozata, akit a szülei azért bíztak rá, hogy zongorázni tanítsa. A kislányról erotikus fotókat készített, szexuálisan zaklatta.

A gyerekeket a férfi azzal ámította, hogyha a képekről nem szólnak szüleiknek, híres modellt farag belőlük. A kislányok legtöbbször a szégyenérzet miatt nem mertek beszélni a szüleiknek a történtekről.

