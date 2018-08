Orbán: Salvini az én hősöm

Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja

— mondta Orbán Viktor kedden Milánóban olasz újságíróknak. Salvini az Északi Liga politikusa, egyben olasz kormányfőhelyettes volt az, aki elindította azt a gyakorlatokat, hogy Olaszországban nem engedik kikötni a menedékkérőket mentő hajókat.

A magyar miniszterelnök azt mondta Salviniről, hogy „ő az én hősöm, sorstársam is, és van néhány tapasztalatom, amit meg tudok vele osztani”.

A magyar-olasz kapcsolatokkal kapcsolatban Orbán azt mondta, a gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok jók, de az előző kormányokkal való együttműködés nagyon rossz volt, mert állandóan sértegették a magyarokat.

Matteo Salvini Orbán szerint be fogja bizonyítani, hogy nem csak szárazföldön, de a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlókat. Ebben Magyarország támogatja, és azt fogja javasolni az olasz belügyminiszternek, hogy „tartson ki”, mert gyalázzák az embert és „borzalmas dolgokat mondanak róla”, de ha kitart, akkor be lehet bizonyítani, hogy meg lehet védeni a határokat.

Kielemlt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor Milánóban tett látogatásán 2018. augusztus 28-án. Mellette balról Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, jobbról Csiszár Jenő, Magyarország milánói főkonzulja.

MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs