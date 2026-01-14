karácsony gergelybudapestkormánydomokos lászló
Karácsony: A kormány kifosztotta a fővárost, pedig nem volt rászorulva

Karácsony Gergely
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 14. 19:01
Karácsony Gergely
Varga Jennifer / 24.hu

Facebook-bejegyzésben reagált arra Karácsony Gergely, hogy lezárult Budapest átvilágítása, amit a kormány kezdeményezett.

A Magyar Hang kedden írta meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján, hogy hosszabbították meg Domokos László, a fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) megbízását, amely 2025. december 31-én lejárt. A főváros csődjét elkerülő hiteltörvény az Állami Számvevőszék volt elnökének, egykori fideszes parlamenti képivselőnek javaslatai alapján született meg, de az átvilágítás végső eredménye nem ismert.

A főpolgármester ezzel kapcsolatban azt írta:

Most, hogy kiderült, hogy a főváros nyakára küldött pénzügyi átvilágító, Domonkos László közel 20 millió forintos átvilágítása semmilyen eredményt nem hozott, én ingyen is elmondom a lényeget.  A kormány kifosztotta a fővárost, pedig erre nem volt rászorulva, hiszen amúgy is egyre több pénze volt.

Budapest nem vett fel új hitelt, helyette a Tarlós-éra tartozásait törlesztette

Karácsony szerint a kormány folyamatosan félrevezette a közvéleményt Budapest pénzügyi helyzetéről. Bár az állam húszszorosára emelte az elvonásokat, azt állította, hogy a főváros adóbevételei nőttek – ami szerinte infláció mellett nem jelent valós többletet.

Az adatok alapján a főváros bevételei minden évben elmaradtak a Tarlós-korszak szintjétől:

Különösen drámai volt a visszaesés 2020-ban és 2021-ben, amikor a Covid-járvány és az energiakrízis idején a kormány a főváros kontójára csökkentette a kisebb vállalkozások adóit, de még 2025-ban is 13 százalékkal kevesebb adóbevételünk volt, mint 2019-ben. Ezzel egy időben viszont az állam bevételei az inflációt is meghaladó mértékben folyamatosan nőttek – 2025-re már 34 százalékkal.

A főpolgármester megjegyezte, hogy Budapest nem vett fel új hitelt, sőt törlesztette a régi, Tarlós-korszakban felvetteket, mégis kevesebb pénzből kellett ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítania.

Karácsony szerint a kormány hazugságai és a brutális elvonások miatt is szükség van arra, hogy az áprilisi parlamenti választáson változás történjen.

