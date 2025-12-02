Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában újságírók kérdéseire válaszolva.

Az MTI szemléje szerint Putyin ezen a ponton leszögezte: Oroszország nem készül Európa ellen háborúzni, de ha a kontinens mégis erre ragadtatja magát, állnak elébe. Az orosz elnök annyit tett még hozzá, hogy Európa akadályozza Donald Trump és az amerikai adminisztráció törekvéseit a béke elérése iránt, és „maga vonta ki magát a tárgyalásokból”.

Megszólalását Putyin azzal zárta:

Nincs béketervük Ukrajnával kapcsolatban. Ők a háború oldalán állnak.

Szijjártó is erre gondolt

Egy vásárosnaményi lakossági fórumon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, hogy „a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Európa és Oroszország között”. A Reuters szerint Putyint is a magyar miniszter szavai ihlették meg.

Szijjártó azt mondta, a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai-orosz háborúra készülnek. „Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai-orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni” – jelentette ki.

A külügyminiszter azzal folytatta, hogy a magyar kormány már negyedik éve szorgalmazza, hogy legyen fegyverszünet, és legyenek végre olyan tárgyalások, amelyek ténylegesen elvezetnek a békéhez. Szerinte korábban azért nem történt ez meg, mert az Egyesült Államokat előzőleg vezető Biden-adminisztráció mélyítette a konfliktust és „öntötte az olajat a tűzre”, és hiába ül most már Donald Trump az elnöki székben, ő sem tudott még békét teremteni, részben Biden, részben az európai vezetés miatt.

Végül megismételte azt a kijelentést, hogy a nyugat-európai politikusok azért érdekeltek a háború meghosszabbításában, mert addig sem kell szembenézniük a kudarcos intézkedéseik miatti felelősségre vonással.