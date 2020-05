A nap legfontosabb hírei – 2020. május 1.

A csütörtöki bejelentés után megjelent a kormányrendelet a járhányhelyzet új szabályairól, többek közt az is kiderült, hogy nemcsak Budapesten, hanem egész Pest megyében marad a kijárási korlátozás, mindenhol máshol viszont új szabályok lépnek életbe, a sportrendezvényekre pedig külön szabályokat hoztak.

Lesznek lazítások a határoknál is, és végre a fogorvost is felkeresheti, akinek szüksége van rá.

Azt már tegnap megtudtuk, hogy a nyári fesztiválok és nagy koncertek mind elmaradnak, ezért aztán utánajártunk, mi lesz így a zeneiparral.

Nincsenek jobb helyzetben a vendéglátósok sem, akik már éhezésről beszélnek, Orbán Viktor szerint ráadásul október, november tájékán újabb hullámra kell számítanunk.

Vannak azért reménykeltő hírek is, egy tanulmány szerint legalább tíz már létező gyógyszer is hatásos lehet a koronavírus ellen, már Magyarországon is elindult az a koronavírusteszt, amely 99,5 százalékos pontossággal kimutatja a lezajlott fertőzést, egy Amerikában fejlesztett új teszt pedig már azelőtt képes azonosítani a vírushordzókat, hogy másokat is megfertőzhetnének.

Egyébként ma van a munka ünnepe, a járvány azonban keresztbe tett a majálisnak, ahogy az képpárjainkon is látszik.

Ezen kívül ma lett 70 éves a Hamupipőke, 65 éves Törőcsik András, 45 éves Starsky és Hutch, és 20 éves a Gladiátor – mindegyikről van egy-két jó történetünk.

