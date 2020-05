Legalább tíz már létező gyógyszer hatásos lehet a koronavírus ellen, állítja egy tanulmány

Egy egyesült államokbeli és francia tudósok által közzétett tanulmány szerint bizonyos daganatos, pszichés vagy allergiás betegségek kezelésre használt gyógyszerek is hatékonyak lehetnek a kornavírussal szemben.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány alapján legalább tíz olyan már ismert, jóváhagyott vagy egyelőre más betegségek kísérleti terápiájában használt készítmény létezik, amelynek alkalmazása reményekre adhat okot a Covid-19 betegek kezelésében is.

A kutatók azokat emberi fehérjéket térképezték fel, amelyekkel a vírus kölcsönhatásba lépve szaporodni kezd a szervezetben, majd olyan hatóanyagokat kerestek, amelyek megakadályozhatják a vírust ezeknek a fehérjéknek a használatában.

Arra jutottak, hogy többek között az allergiás gyógyszerekben használ klemasztin nevű hatóanyag, az antipszichotikus, hallucinációk kezelésében is alkalmazott haloperidol, vagy a korábban már sok vitát kiváltó malárigyógyszer, a Donald Trump által is vehemensen propagált hidroxi-klorokin is alkalmazása is eredményes lehet további vizsgálatokat követően.

Hatásos lehet a vírus ellen a petefészekben termelődő progeszteron vagy sárgatesthormon is, ami egyúttal arra is magyarázatot adhat, hogy férfiaknál miért okoz gyakrabban súlyos szövődményeket a koronavírus.

Figyelemre méltónak tartják a madridi székhelyű PharmaMar kísérleti rákterápiájában használt, és Spanyolországban már Covid-19 vizsgálatokban is alkalmazott plitidepszin hatását is.

A tanulmány egyik szerzője, a San Fransicói-i Egyetemem dolgozó Nevan Krogan szerint néhány általuk vizsgált hatóanyag – legalábbis labóratóriumi körülmények között – sokkal hatásosabb, mint jelenleg a legígéretesebbnek tartott remdesivir, ami az első jóváhagyott koronavírus-gyógyszer lehet a világon.

Kép: AFP