A házimunka ünnepe: 70 éves lett a Hamupipőke 

1950-ben mutatták be a Disney egészestés filmjét, amiről május elsejénél jobb időpontban aligha lehetne megemlékezni, mivel Hamupipőkét éjjel-nappal munkára fogta a gonosz mostohaanyja és két mostohatestvére. Ahogy a rajzfilm betétdalában is elhangzik, szegénynek egy perc nyugalma sincsen. A munka ünnepén, pihenés gyanánt érjük be annyival, hogy ma csak Hamupipőke dolgozik, nélküle ugyanis ma nem létezne a Disney megavállalat. A 70. szülinapja alkalmából összegyűjtöttünk tíz érdekességet a rajzfilmről.

Kis híján a Disney vállalat vesztét okozta A karrierjének egyik legnagyobb kockázatát vállalta Walt Disney, amikor 1948-ban eldöntötte, hogy életre kelti Hamupipőke történetét. A második világháború után nem ment túl jól a stúdió szekere, a legutolsó sikeres film, amit kiadtak a Hófehérke és a hét törpe volt még 1937-ben – bár utána elkészült a Bambi és a Pinokkió is, egyik sem aratott nagy sikert. Disney cége ekkor négymillió dolláros adósságot halmozott fel – az árfolyam akkor 11 forint körül mozgott, tehát 45 millió forintról beszélünk a 20. század közepén. Érthető, hogy hezitált, elkészítse-e a Hamupipőkét, hiszen kétesélyes volt, hogy milyen lesz a film fogadtatása, és ha megbukott volna, akkor örökké le kellett volna húznia a rolót. A rajzfilmet hárommillió dollárból (több mint harmincmillió forintból) készítették el, ami bár hatalmas összeg, még mindig kevés volt ahhoz, hogy mindent létre tudjanak hozni abból, amit megálmodtak. Jó hír: a bemutató után a Hamupipőke közel 85 millió dollárt (közel egymilliárd forintot) hozott a stúdiónak. Élő szereplőkről mintázták a karaktereket Az idő és a pénz szűke miatt az animátoroknak nem volt lehetőségük arra, hogy korlátok nélkül a fantáziájukra hagyatkozzanak a rajzolásánál. Hogy minél többet megspóroljanak, a stúdió élő szereplőkkel, elejétől a végéig leforgatta a történetet, igazi háttérrel, így az animátoroknak csak le kellett másolniuk a szereplők mozdulatait és apróbb gesztusait ahelyett, hogy sajátot találjanak ki. Hamupipőkét Helene Stanley játszotta, a hangját pedig Ilene Woods kölcsönözte. Érdekes, hogy a stúdió mostani őrülete, hogy néhány klasszikus rajzfilmet élőszereplős változatban is elkészítenek, már jóval megelőzte a korát, hiszen ugyanezt csinálták a Hamupipőkével és aztán a Csipkerózsikával is, csak pont fordítva, filmből készült animációs változat. A rajzfilm elkészítése két évig tartott. Hamupipőke a rangidős Hamupipőke eredetileg 19 éves, amivel kiérdemelte a rangidős jelzőt a Disney hercegnők között. A sorban utána a Hercegnő és a béka rajzfilm főszereplője, Tiana következik, aki a mesében lett 19 éves. A legfiatalabb hercegnő a stúdió történetében Hófehérke, aki mindössze tizennégy volt, amikor a gonosz királynő meg akarta kaparintani a szívét, ezért utána küldte a vadászt, hogy tegye el láb alól. Fiatal kora ellenére a Hófehérke és a hét törpe volt az első egészestés Disney-film, 1937-ben mutatták be, így bizonyos értelemben ő a legöregebb. Walt Disney évek óta vágyott egy jelenetre, ami a felhőben játszódik Már a Hófehérkében is szeretett volna összehozni egy olyan pillanatot, amiben a szerelmes pár önfeledt táncolása közben a háttér átalakul felhőkké, de még a vázlat rajzolásakor elkaszálta az ötletet, mert úgy érezte, a jelenetnek nincsen funkciója, csak lassítja a filmet. Amikor a Hamupipőkére került a sor, szintén felvetette az ötletet, itt már megtervezték és megrajzolták az elképzelt jelenetet, sőt, még dalt is írtak hozzá, amit Ilene Woods készségesen fel is énekelt. Disney ekkor sem volt elégedett az eredménnyel, helyette Hamupipőke és Szőke herceg kénytelenek voltak megmaradni a földön és a kertben lassúzni. Végül 1957-ig kellett várnia, hogy filmre vigye a fejében elképzelt képet, amíg elkészült a Csipkerózsika. A rajzfilm utolsó jelenetében a szerelmesek egészen a felhőkig emelkednek tánc közben. Mickey egér is cameózik egyet a rajzfilmben Simán lehet, hogy úgy élted le az egész eddigi életed, hogy fogalmad sem volt róla, hogy a Disney-rajzfilmek készítői évtizedeken keresztül szinte minden filmjükben elrejtették valamilyen formában Mickey egér arcképét. A Hamupipőkében viszonylag könnyen ki lehet szúrni: három buborék formálja az ikonikus egér fejét, amikor Hamupipőke az Édes csalogányt énekli padlómosás közben, a kifröccsenő mosószeres vízből pedig buborékok keletkeznek. Miért olyan ismerős a Disney-logó? Milliószor láttuk már a képernyőn, ahogy a kék háttérből feltűnik a legendás Disney-logó, egy körvonalasan megrajzolt palotát ábrázolva. Ez a kastély nem más, mint a Hamupipőkében szereplő királyi palota, ahová maga Hamupipőke is beköltözik, miután összeházasodik Szőke herceggel. A régebbi, klasszikus változatban csak körvonalasan, az újabb logóban pedig már az animált változata szerepel, csak más színekben. A kaliforniai Disneyland bejárata ezzel szemben Csipkerózsika megépített kastélya. Oscar-esélyes volt A Hamupipőke nemcsak a közönség körében aratott sikert, az Akadémia zsűritagjait is sikerült lenyűgöznie, mivel három kategóriában is jelölték az Oscarra a bemutatása után: a legjobb eredeti filmdalra, a Bibbidi-Bobbidi-Bop című számmal, amit a tündérkeresztanya énekel, amikor bálra készülődnek Hamupipőkével (magyarul az Abrakadabra fordítást kapta), valamint jelölték még a legjobb musical filmzene és a legjobb hangfelvétel kategóriákban is. Hamupipőke elég szétszórt, ha a cipőjéről van szó A cselekmény egyik kulcsfontosságú pillanata, amikor elhagyja a bálban az üvegcipellőjét, aminek segítségével később a herceg rátalál. De valójában nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor véletlenül kibújt a cipőjéből, mintha az túl nagy lenne rá (pedig a 37-es lábmérete sztenderdnek számít, vagyis bárhol találna magát megfelelő lábbelit). A rajzfilm során háromszor is kis híján elhagyja cipőjét: először, amikor reggelit visz mostohaanyjának és tálcákkal egyensúlyozva próbál épségben feljutni a lépcsőn. A második alkalom, amikor elfut a herceg elől, akkor ott is hagyja az üvegcipőjét. Harmadszor pedig, az esküvője napján. Szőke hercegnek eredetileg nagyobb szerepet szántak Disney azt szerette volna, ha Szőke hercegnek kicsivel több szerep jut, hogy a közönség őt is megismerje és kiderüljön, hogy van személyisége. Ha belegondolunk, alig van pár mondata és azokból sem derül ki sok információ arról, hogy milyen jellemmel rendelkezik. Az egyetlen, amit tudunk róla, hogy herceg, jóképű és első látásra szerelmes lett Hamupipőkébe. Eredetileg elkészítettek egy jelenetet, amiben vadászat közben megpróbál elejteni egy őzet. Az állattal aztán egymást üldözik az erdőben, majd a hajsza után összebarátkoznak és kiderül, hogy már régóta barátok és csak a játék kedvéért kergetőztek. Ezzel az volt a stúdió célja, hogy a nézők számára kiderüljön, hogy szereti az állatokat és a természetet, így milyen jól passzol Hamupipőkéhez, aki szintén állatokkal barátkozott, például az egerekkel vagy a madarakkal, akik felöltöztetik és ruhát is varrnak neki. A jelenetet mégis kivágták a végleges verzióból. A Jótündér keresztanya jelenete Walt Disney személyes kedvence Évtizedeken keresztül ontotta magából Disney a csodálatos rajzfilmeket, de ahogy mindenkinek, neki is megvolt a kedvenc jelenete: az, amikor Hamupipőkét megszánja a Jótündér keresztanya és a rózsaszín ruhájából, amit a mostohatestvérei széttéptek, varázsol egy gyönyörű, égszínkék báli ruhát. A nagy átalakítást a néző legalább olyan varázslatként éli meg, ahogy Hamupipőke. Kiemelt kép: Collection Christophel / Walt Disney Productions / AFP