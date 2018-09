Csengeri örökösnő: Kósa Lajos csalónak nevezett, pedig barátok voltunk

Én az elmúlt években arról győződtem meg a részemre megküldött okiratokból – amelyeket megmutattam közjegyzőknek, kül- és belföldi ügyvédeknek, jogászoknak, közgazdászoknak -, hogy igen jelentős vagyont örököltem külföldön, ezért kötöttem ennek a vagyonnak az ismeretében közjegyző előtt szerződést a befektetésre Kósa Lajos országgyűlési képviselővel, aki a birtokomban, valamint a dr. Péteri István ügyvéd birtokában lévő iratok alapján ajánlotta fel a segítségét, úgy, hogy többször is eljárt velem együtt külföldön és Svájcban is. Állítom ezt annak ellenére, hogy a magyar sajtóban ő sok éves barátság után engem csalónak nevezett

— áll a fuhu.hu birtokába került, a csengeri örökösnőként ismertté vált Sz. Gáborné szeptember 20-ára dátumozott írásbeli vallomásában, amelyből a lap részleteket közölt.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla: a választási kampányban ismertté vált csengeri asszonyt szeptember elején hozták haza Svájcból, még aznap őrizetbe vették és másnap pedig megtörtént a gyanúsítotti kihallgatása is. Három és fél órás vallomásában továbbra is kitartott amellett, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett hagyaték. Kósa Lajossal kapcsolatban azt mondta: ő is tudja majd igazolni, hogy a hagyaték valós, hiszen látta a dokumentumokat és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban.

A fuhu.hu által közölt részletekből is ez derül ki. Az örökösnő így vallott: