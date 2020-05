Leszámolna a papírozással a NAV új alkalmazása

Július 1-től több mint egymillió vállalkozás egymás közötti ügyletének a számlaadatait látja az adóhivatal. A zökkenőmentes átállást a szeptember 30-ig tartó szankciómentes időszak biztosítja – tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

Az adóhivatal figyelembe vette a koronavírus miatti nehézségeket is, és szeptember 30-ig nem szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek a 100 ezer forintos értékhatár eltörlése miatt keletkezett új adatszolgáltatási kötelezettséget nem tudják betartani.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tehát szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek még mielőtt az első számlát kiállítanák, regisztrálnak az Online Számla rendszerben – foglalta össze Izer Norbert.

Hozzátette: a gazdálkodókat egy Európában egyedülálló újítással segítik, és okostelefon használatával ingyenesen és néhány kattintással állítható ki a számla a NAV Online Számlázó programjának alkalmazásával.

A mobilapplikáció már letölthető, és használatával a számlakiállítás gyors és egyszerű. A könnyű használat mellett számos lekérdezési lehetőségre, a számlák módosítására és érvénytelenítésére is van lehetőség, de a partnerek speciális kezelése is biztosított, így például automatikusan tölti be az alkalmazás a vevő adatait.

„A NAV ingyenes mobilapplikációja a koronavírus-járvány kihívásaira is jó választ adhat, hiszen véget vethet a papírszámla-korszaknak” – emelte ki az államtitkár. A papírszámlák átadás-átvétele helyett egészségvédelmi szempontok miatt is érdemes megfontolni az áttérést a digitális megoldásokra. A mobilapplikáció ugyanis támogatja az elektronikus számlázást, így érintésmentesen átadható a hiteles bizonylat a vevő részére.

Július 1-től a 100 ezer forintos áfa összegre vonatkozó értékhatár eltörlésével, már minden áfaalany, vagyis lényegében minden vállalkozó – még az áfában alanyi mentességet választók is – online számlázásra kötelezettek.

Az adatszolgáltatás jövőre, 2021. január 1-től válik teljessé, amikor minden számlát megkap, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is a hivatal.

A napokban mintegy 1,2 millió vállalkozó kap levelet a NAV-tól, ami az átállással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. A szeptember 30-ig tartó időszakban azoknak, akik számlát állítanak ki, mindenképp szükséges regisztrálni az Online Számla rendszerben, hiszen ez a feltétele a szankciómentességnek.

