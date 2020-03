Befellegzett a kézi számlatömböknek és a visszadátumozásnak

Több százezer vállalkozónak kell hamarosan eldöntenie, hogy a megszokott kézi számlatömbök mellett marad vagy inkább modernebb számlázási módszerre vált. 2020. július 1-től ugyanis bővül az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: az érintett számlákat pedig áfatartalomtól függően egy, maximum négy napon belül be kell küldeni az adóhatóság rendszerébe.

Az eddiginél is többet fog tudni a NAV a cégek számláiról, szinte mindent, azonnal

A GKI Gazdaságkutató Intézet és a Billingo 1068 hazai kkv-t kérdezett meg januárban. A válaszadók 4%-a katás, 12%-uk kivás volt, a többi cég a számviteli törvény hatálya alatt működött.

A válaszok alapján 31%-uk még mindig kézi számlatömbbel számláz, a katások körében pedig csaknem kétharmad ez az arány. A válaszok alapján a jelenleg nem online számlázók körülbelül egyharmada tervezi, hogy átáll erre a közeljövőben.

A váltást leginkább az új módszertől való idegenkedés késlelteti. Valamint a vállalkozások egy része nem akar lemondani a visszadátumozás lehetőségéről, holott ez a „kiskapu” most mindenki számára egyértelműen bezárul.

„Az online adatszolgáltatás bővítése különösen a katásokat, az áfamentesen számlázókat és az adószámos magánszemélyeket érinti majd, illetve a kis értékű számlákat kiállító egyéb vállalkozásokat. Rájuk eddig az esetek többségében nem vonatkozott az adatszolgáltatási kötelezettség. Jól látszik, hogy a többségük jelenleg még mindig kézi számlát állít ki a vevőinek” – mondta Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó cég ügyvezetője.

Minden számlát látni akar a NAV

„Az adatszolgáltatási kötelezettség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiállított kézi számlák egyes adatait a NAV Online Számla rendszerébe fel kell tölteni. Erre 2020. július 1-től az 500 ezer forint, vagy annál nagyobb áfatartalmú számlák esetében a kiállítást követő egy nap, az ennél kisebb összegű áfát tartalmazó, valamint áfa felszámítása nélkül kiállított számlák esetben négy nap áll rendelkezésre” – emelte ki Bonácz Zsolt adószakértő.

További újdonság, hogy július 1-től minden belföldi adóalany által, más belföldi adóalanynak kiállított kézi számlát is rögzíteni kell. Nem számít a számla összege, a kiállító, illetve a címzett vállalkozási és adózási formája sem. Ez pedig tovább bővül majd 2021. január 1-től, amikor is minden belföldi és külföldi magánszemély, illetve külföldi adóalany és más szervezet számára kiállított számlát is rögzíteni kell. Azaz attól kezdve minden számlát látni fog a NAV.

Kiemelt kép: Neményi Márton / 24.hu