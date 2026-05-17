A személyi jövedelemadó bevallásánál sokan figyelmet fordítanak arra is, hogy az adójuk egy százalékát felajánlják valamely civil szervezet támogatására, és további plusz egy százalékával pedig támogassák valamely úgynevezett technikai számos kedvezményezettet, azaz egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Ezzel úgy segíthet mindenki az általa kiválasztott szervezetnek (vagy szervezeteknek), hogy az neki egy forintjába sem kerül, hiszen a már tőle levont/általa befizetett adójából fogja továbbutalni a NAV az összeget.

Csakhogy az egy plusz egy százalékos szja-felajánlások begyűjtésénél a magyar állam kettős mércét alkalmaz.

Mi történik, ha van idei rendelkezés, és mi a helyzet, ha nincs?

Az egyházakat segíti, hogy a 2018-as rendelkező évtől bevezették azt a szabályt, hogy, amennyiben valaki az előző évben rendelkezett valamely egyház javára, akkor az automatikusan betöltődik a következő évi, a NAV által elkészített szja-tervezetben is. Amennyiben az adózó nem vonja vissza, nem írja át, akkor a következő évben is automatikusan elküldi a felajánlást annak az egyháznak, ahova az előző évben elküldte. Ez történik akkor is, ha valaki át sem nézi a bevallási tervezetét, ami idővel automatikusan bevallássá alakul.

Ugyanezt a technikai támogatást a 2022-es rendelkező évtől megkapta a Nemzeti Tehetség Program is.