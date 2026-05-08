A 2025-ös évközi változások a következők voltak:

július 1-jétől 50 százalékkal nőtt a családi kedvezmény összege.

Ugyancsak az év második felétől mentesül az adózás alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj.

Október 1-jétől adómentessé váltak a háromgyermekes anyák.

Az adótörvények a kedvezmények érvényesítésének a sorrendjét is meghatározzák, mely a következő:

a négy és a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye,

a CSED, GYED és az örökbefogadói díj kedvezménye,

a 25 év alatti fiatalok kedvezménye,

a 30 év alatti anyák kedvezménye,

a családi kedvezmény.

2025-ben ugyanazon jövedelem háromféleképpen is adózhatott

„Az új kedvezmények bevezetése azt eredményezheti, hogy a magánszemély jövedelme az év végén más jogcímen válik adómentessé, mint amivel a magánszemély januárban számolt” – hívta fel rá a figyelmet az elemzést készítő cég személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadói csapatának igazgatója, Honyek Péter.

Például vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzete egy három kiskorú gyermeket nevelő, 30 év feletti, egyedülálló, 300 ezer forint GYED mellett havi 700 ezer forint munkabért kereső édesanyának.

Ő januárban azzal számolt, hogy a GYED és a munkabér után is kell szja-t fizetnie, mégpedig 150.000 forintot, amit a három gyermek után járó családi kedvezmény 99.000 forinttal csökkentett.

Júliustól a GYED-et egy adóalap-kedvezmény mentesítette az adózás alól, így az anyának csak a fennmaradó 700 ezer forint jövedelme volt szja-köteles, ami 105 ezer forint. Emellett a családi kedvezmény is a másfélszeresére emelkedett, így az három gyermek után már 148.500 forint adómegtakarítást biztosított. A 105 ezer forint szja-terhet meghaladó 43.500 forintot az anya járulékkedvezményként vehette igénybe.

De nem az év végéig, mivel októbertől az érintett jogosulttá vált a háromgyermekes anyák kedvezményére, amelyet előbb kell érvényesíteni, mint a GYED kedvezményét. Így októbertől a GYED kedvezménye már nem jár, de a háromgyermekes anyák kedvezménye alapján az édesanya egyáltalán nem fizet szja-t. Ettől az időponttól a gyermekek utáni 148.500 forint kedvezmény egészét családi járulékkedvezményként vehette igénybe.

Külön kihívás, hogy a munkáltató által fizetett 700 ezer forint bér 129.500 forintos járulékterhe a teljes családi járulékkedvezmény érvényesítését nem tette lehetővé, így az édesanya a fennmaradó összeg érvényesítéséről az Államkincstár részére tehetett (volna) adóelőleg-nyilatkozatot – jegyezte meg.

Az édesanya tehát három adóalap-kedvezményre volt jogosult, amelyekre három időszakban három eltérő szabályrendszer vonatkozott. És, ha az érintett akár januárban, júniusban vagy októberben hibázott vagy elkésett az adóelőleg-nyilatkozat kitöltésével, akkor a fentieket a bevallásában kell rendbe tennie.

Ehhez a szakember azt javasolja, hogy az érintett anyák a 2025-ös évet közelítsék meg úgy, mint három különböző adóévet. Az első periódusban, az év első felében a családi kedvezmény még nem nőtt, és a CSED, GYED és az örökbefogadói díj is adóköteles volt. A második időszakban, júniustól szeptember végéig a családi kedvezmény a másfélszeresére nőtt, és az anyasági ellátások is mentesültek az adózás alól. Végezetül októbertől a háromgyermekes anyák – azok is, akiknek a gyermekei már felnőttek – teljesen adómentessé váltak a tevékenységi jövedelmeik vonatkozásában.

Ne nyomjunk automatikusan az „elfogad” gombra

Sokan azt gondolják, hogy a fentiek rájuk nem vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a NAV bevallási tervezetét csak el kell fogadniuk. Mondhatják, hogy az adóhatóság által készített bevallásnak jónak kell lennie, miért kellene akkor azt kijavítani. De a bevallási tervezetet a munkáltatók, a kifizetők – azaz jellemzően a magyar cégek – által bevallott adatok alapján állítja össze a NAV. Ezek a vállalatok pedig azokat az információkat osztják meg az adóhatósággal, amelyeket a munkavállalóik az adóelőleg-nyilatkozatokban közöltek velük.

Ha valaki 2025 folyamán rossz adóelőleg-nyilatkozatot adott, vagy azt nem adta le időben, akkor a bevallási tervezete sem lesz tökéletes. És, mivel 2025-ben sok új kedvezmény került bevezetésre, a bevallási tervezet jóváhagyása bizonyos kedvezmények elvesztésével járhat

– mutatott rá Honyek Péter.

Élethelyzetek, amelyek miatt biztosan érdemes ránézni a bevallásra

Nem csak a háromgyermekes anyáknak és a CSED-ben, GYED-ben és örökbefogadói díjban részesülő személyeknek – és az ő házastársaiknak, élettársaiknak – kell azzal számolniuk, hogy a bevallási tervezetet módosítani kell. Számos olyan élethelyzet lehet, amely az adókötelezettségeket év közben módosíthatja, bonyolíthatja, így például:

gyermek születése vagy a magzat 91 napos érettségének elérése;

gyermek érettségije, amely miatt augusztustól nem jár utána családi kedvezmény;

egyetemista gyermek tanulmányainak befejezése vagy munkavégzése;

első házasság megkötése vagy a házasságtól számított 24 hónap eltelte;

válás;

új élettársi kapcsolat létrehozatala, ha az élettárs nem szülője a nevelt gyermekeknek;

anyák esetében a 30 éves életkor betöltése;

2025 januárjában az adóelőleg-nyilatkozat leadásával történő késedelem;

új munkaviszony, megbízási jogviszony esetén késedelem az adóelőleg-nyilatkozattal;

munkaviszony megszűnése, ha a magánszemély családi kedvezményre, személyi kedvezményre, első házasok kedvezményére jogosult;

ingatlan-bérbeadás magánszemély részére;

külföldről származó bármilyen jövedelem;

tőkeügyletekből vagy kriptoeszközökből származó nyereség, ha az előző években veszteséget szenvedett el, vagy ennek fordítottja;

egyéni vállalkozói jogállás;

őstermelőként, családi gazdaság tagjaként 1 .744. 800 Ft-nál nagyobb bevétel megszerzése.

A felsorolt élethelyzetekben lévő személyek számára azt javasolják a cég szakértői, hogy hagyjanak hosszabb időt a bevallás kitöltésére. Célszerű előbb megérteni azt, hogy milyen kedvezményekre lehetünk jogosultak, mielőtt a bevallás tényleges kitöltését megkezdjük. A tervezetet az eszja oldalon lehet elérni, de ezen a felületen a bevallás szerkezete nehezen látható át. Ezért bonyolultabb esetekben, különösen az anyák és a családi kedvezmény egyszerre történő érvényesítése esetén érdemes megnézni a bevallás nyomtatványképét, annak különösen 25SZJA-01 és 02 lapjait, illetve elolvasni a kitöltési útmutató idevágó részeit – tanácsolta.