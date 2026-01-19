Elindult a 2026-os szja-szezon, ezek a legfontosabb tudnivalók

Elkezdődött az idei szja-szezon – figyelmeztet hétfő reggeli közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Hozzátették: a 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltő programjához.

Többféleképpen is beadhatjuk az adóbevallást

A NAV honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

Idén sem változott, hogy az szja-bevallást leggyorsabban az eSZJA felületén adhatják be a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, a NAV által készített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, véglegesítve. A tervezetek március 15-től érhetők el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

De az szja-bevallás önállóan is elkészíthető, ami szintén a NAV eSZJA-oldaláról a legegyszerűbb, ahol a kitöltött űrlap kényelmesen, elektronikusan beküldhető. Választható opció még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is, azon belül a 25SZJA jelű űrlap.

Az adóbevallással kapcsolatos legfontosabb dátumok