Kirúgott a MÁV egy szakszervezeti tisztségviselőt, mert balesetveszélyre figyelmeztetett

Az érdekképviselet szerint a Munka törvénykönyvét is sérti, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója a legsúlyosabb munkajogi jogkövetkezménnyel, azonnali felmondással sújtott egy olyan szakszervezeti tisztségviselőt, aki felhívta a munkáltató figyelmét több közlekedésbiztonsági problémára, leginkább olyanokra, amelyek veszélyeztetik az utasok biztonságát. Ilyen volt például a Volán autóbuszok gumiabroncsainak újrafutózásával kapcsolatos aggodalma – egy hasonló abroncs éppen a közelmúltban robbant fel egy Volánbusz alatt -, egyes javítási és alkatrész-felhasználási gyakorlat kritikája, valamint a műszaki megfelelőségre és gazdaságosságra vonatkozó aggályai és észrevételei.

A munkáltató szerint a tisztségviselő túl sokat aggályoskodott, hamisan vádolta időnként veszélyes működtetéssel a céget.

Meleg János, a VSZ elnöke levélben szólította fel a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatóját, hogy haladéktalanul vegye vissza korábbi munkakörébe a szakszervezeti tisztségviselőt, s adja vissza minden jogosultságát. Azzal ugyanis, hogy a cégvezető eltávolította a tisztségviselőt, azonnal letiltotta a szakszervezeti ügyintézéshez szükséges összes jogosultságát is, így az érdekvédelmi szervezettel kapcsolatos feladatait sem tudja ellátni. Ez is jogszerűtlen, hiszen szakszervezetet kívülről is lehet szervezni és irányítani, nem feltétel a cégen belüli alkalmazás – állítja az elnök

Meleg János leszögezi:

egy esetleges aggály vagy gyanú megfogalmazása önmagában nem minősül hamis vádnak, különösen akkor nem, ha a jelzett körülmények teljes körű vizsgálatának eredményéről nem ad tájékoztatást a cég.

Az elnök a VSZ jogi álláspontját hangsúlyozva kijelentette, önmagában az a körülmény, hogy egy munkavállaló vagy szakszervezeti tisztségviselő közlekedésbiztonsági, műszaki vagy gazdálkodási kérdésekben aggályokat fogalmaz meg, nem értelmezhető automatikusan rosszhiszemű vagy jogellenes magatartásként, különösen olyan esetekben, amikor a felvetett kérdések közvetlenül érinthetik az utazóközönség biztonságát vagy jelentős közpénzek felhasználását.

A VSZ elnöke felhívja a figyelmet arra is, hogy a szakszervezeti tisztségviselők fokozott védelme a magyar és nemzetközi munkajog egyik alapvető garanciája. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, továbbá a vonatkozó ILO egyezmények egyértelműen rögzítik a szervezkedési szabadság, valamint a munkavállalói érdekképviselet védelmének követelményét.

A közlekedésbiztonság, az utazóközönség testi épsége és élete nem lehet olyan kérdés, amelyet bárki a szőnyeg alá söpörhet – szögezi le az elnök. Minden olyan ügyet, amely akár csak felveti a biztonsági, műszaki vagy gazdálkodási szabálytalanság gyanúját, teljeskörűen, átlátható módon ki kell vizsgálni, és szükség esetén a felelősséget is meg kell állapítani.

A Vasutasok Szakszervezete ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy egy jelentős munkavállalói támogatottsággal rendelkező szakszervezet tisztségviselőjének munkaviszonyát ilyen körülmények között, ilyen indokkal szüntessék meg. A VSZ felszólítja a cégvezetést, azonnali hatállyal vegye vissza a törvénytelenül kirúgott szakszervezeti tisztségviselőt, vizsgálja ki az összes, korábban jelzett műszaki problémát és annak eredményét hozza nyilvánosságra. Meleg János leszögezi: