Egész nyáron gond lesz a MÁV-személykocsikkal a járműjavítók leállása miatt, óriási a fejlesztési igény a cégnél

Nincs elegendő számú és minőségű vasúti kocsi ahhoz, hogy a megnövekedett utaslétszámot a MÁV megfelelő körülmények között szállítsa. Hálózati szinten a társaság szerelvényeinek 20 százaléka esik ki a forgalomból, ez több százas nagyságrend. A nyári időszakban kritikus lehet, hogy a személyszállítás várhatóan csak pótlóbuszok besegítésével végezheti el feladatát – hívta fel lapunk figyelmét Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke.

A fennakadások egyik oka, hogy a MÁV járműjavítói műhelyeit – a dunakeszi, a székesfehérvári, a szolnoki és a fényeslitkei bázisokat – az elmúlt években a Hernádi Zsolt érdekeltségi köréhez tartozó Magyar Vagon csoporthoz privatizálták ki. Amint lapunk megírta, a csoporthoz tartozó Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. egy 1 milliárd euró összértékű egyiptomi vasútikocsi-szállítási ügylet nyomán fizetésképtelen helyzetbe jutott. A MÁV-csoport kezdeményezte a Dunakeszi Járműjavítót tulajdonló, csődbe jutott magáncégek visszavásárlását, amelyhez költségvetési támogatást biztosítottak számára, az országgyűlési választás előtt újabb 8 milliárd forintot.

A dunakeszi bázis a MÁV megrendelésére végezte a személyszállító kocsik karbantartását, ami a cég visszavásárlásáig ellehetetlenült.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy a karbantartási és javítási szolgáltatásokban keletkező több hónapos kényszerszünet tovább tetézi a vasúti járműhiányt, és egészen nyár végéig érezteti majd hatását a mindennapi forgalomban.

Meleg János szerint jelenleg az InterCity-járművek még a tavalyi állományhoz képest is kevesebb kocsival közlekednek. A dunakeszi, valamint a szolnoki járműjavítónál a teljes kapacitásához képest csökkentett üzemmódban folyik a munka, a dolgozók többsége otthon van állásidőn, így csak az alapbérét kapja meg. Korábban ugyanez volt a helyzet a fényeslitkei műhelynél.

A 24.hu az ügyben a MÁV sajtóosztályánál érdeklődött, a következőket válaszolták: „A magántulajdonba került, pénzügyi nehézségekkel küzdő Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-nél a közelmúltban valóban csúszások alakultak ki a személykocsik – köztük az InterCity és nemzetközi forgalmú járművek – fővizsgáiban. 2025 októberében és novemberében 11, míg 2026 januárjában és februárjában további 9 jármű kiadása maradt el.