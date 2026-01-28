Összebútorozott Mészáros Lőrinc cége az OTP-csoporttal: egyszerűbb lesz biztosítást kötni

A szolgáltatás január 28-tól érhető el közvetlenül a Simple alkalmazásban, valamint külön weboldalon keresztül simplebiztosítás.hu márkanéven, ami egy teljes mértékben online biztosításközvetítői platform, ötvözve a SimplePay sokéves digitális fizetési és felhasználói élményben szerzett tapasztalatait, a piacvezető Hungarikum Alkusz több évtizedes biztosításszakmai tudásával – olvasható a SimplePay közleményében.

„A Simple története a kezdetektől arról szól, hogyan lehet a mindennapi pénzügyeket és ügyintézést egyszerűbbé tenni: legyen szó parkolásról, autópályamatrica-vásárlásról, csekkbefizetésről. Több mint 3,9 millió regisztrált felhasználónk van. Az app használói között kiemelkedő helyen vannak az autósok: a magyarországi személygépkocsik körülbelül 19 százaléka, azaz minden ötödik magyar felségjelű autóval használják a Simple-t Ismerjük az igényeiket, ezért logikus lépés volt, hogy egyszerűbbé tegyük számukra a kgfb és casco kötést is” – mondta Bese Péter, a SimplePay vezérigazgatója.

A Hungarikum Biztosítási Alkusznak korábban már volt egy biztosításközvetítő portálja, két évvel ezelőtt indult a Biztositaspiac.hu. Hittek abban, hogy részt kell venniük az online biztosítási piacon, de a várt áttörés elmaradt. „Nem biztos, hogy jó volt az elképzelésem” – vallotta be Keszthelyi Erik, a társaság elnök-vezérigazgatója. Tavaly viszont megkereste őket Bese Péter és megkezdődött az együttműködés.

Hisznek a biztosítási piac fejlődésében

„A simplebiztosítás.hu szervesen illeszkedik a Hungarikum Alkusz Csoport hosszú távú víziójába, amely az online biztosításközvetítői piac megújítását, az ügyfélélmény újradefiniálását és nemzetközi szintű innovatív biztosítási megoldások révén a digitális növekedést helyezi a középpontba. Hiszem, hogy a biztosítás lehet egyszerű, könnyen értelmezhető és szerethető, miközben megőrzi szakmai mélységét és hitelességét. A SimplePay Zrt.-vel létrejött stratégiai együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a több évtizedes alkuszi tapasztalatunkra építve a biztosítást egy technológiailag fejlett, modern digitális környezetben még közelebb vigyük az emberekhez, kár esetén pedig szakértői segítséget nyújtsunk a nehéz pillanatokban is” – idézik Keszthelyi Eriket.

Sikert sikerre halmoztak A Hungarikum Alkusz Keszthelyi Erik és Mászáros Lőrinc közös érdekeltsége. A vállalat a hazai biztosításközvetítői piac valaha létezett legnagyobb alkuszcégcsoportja, amely több mint 1800 munkavállalót és tanácsadót foglalkoztat, valamint 700 ezer ügyféllel rendelkezik. 2025-ben történetének legeredményesebb évét zárta, árbevétele a 2024-es 28,5 milliárd forintról 35 milliárd forint fölé emelkedett. Keszthelyi Erik biztosítási szakember, többségi tulajdonnal rendelkezik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben, az egyetlen tőzsdén jegyzett magyar biztosítótársaságban. A Forbes 2025-ös ranglistáján Az 50 leggazdagabb magyar között 146,8 milliárd forintra becsült vagyonával a 23. helyet foglalta el A SimplePay Zrt. az OTP-csoport 2013-ban alapított fintech cége. A Simple alkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű, integrált alkalmazás, amely a mobilfizetést ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással, mint például a parkolás- és csekkfizetés, autópályamatrica-vásárlás vagy biztosításkötés, illetve érintéses mobilfizetés. Közel 4 millió regisztrált felhasználója van.

Az AI olvassa be a hivatalos okmányokat

A simplebiztosítás.hu-ra bárki regisztrálhat önállóan a weboldalon keresztül, ugyanakkor a már meglévő Simple-felhasználók számára a biztosításkötés és átregisztrálás folyamata jelentősen leegyszerűsödik. A Simple alkalmazásból indítva egy előre kitöltött regisztrációs kérdőív várja a felhasználókat, a Simple-fiókkal történő belépés csak pár másodpercet vesz igénybe.

Lehetőség van a személyazonosító okmányok és a forgalmi engedély lefotózására is: az AI-alapú adatfelismerés pedig automatikusan beolvassa és kitölti a szükséges adatokat, így nincs szükség az alvázszám, motorszám vagy okmányszámok manuális megadására, az ügyfélnek csupán ellenőriznie kell az információkat.