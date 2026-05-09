Átlátszó: százmilliós Hermès táskával fotózták le Várkonyi Andreát Cannes-ban

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 09. 13:32
Százmillió forintnál is drágább Hermès táskával fotózták le Várkonyi Andrát Mészáros Lőrinc oldalán Cannes-ban, a fotót Hadházy Ákoshoz juttatták el, írja az Átlátszó.

A lap cikke szerint a kép a háttér és Mészáros Lőrinc ruhája, valamint Hadházy Ákos forrásának elmondása alapján ugyanott és ugyanakkor készült, mint az a kép, melyen Mészáros egy indiai dizájnerrel szelfizett egy Hermès boltban Cannes-ban.

Várkonyi Andrea táskája csúcskategóriás luxuscucc: egy Hermès Kelly 28 „Diamond Himalaya” Matte Niloticus Crocodile darabról van szó, amiről egy honlapon azt írják,

matt nílusikrokodil-bőrből (Crocodylus niloticus) készült, amelyet úgy festettek, hogy a Himalája hófedte csúcsait idézze. A touret, a plakett és a lakat tömör, 18 karátos fehéraranyból készültek, és kézzel van beágyazva rájuk mintegy 229 briliáns csiszolású gyémánt, összesen több mint 9 karátnyi. Maga a jellegzetes Hermès Cadena (lakat) körülbelül 40 gyémánttal (1,64 karát) van díszítve.

A táska ezen az oldalon 151 millió forintba kerül, de az Átlátszó talált egy kicsit olcsóbban, nagyjából 115 millióért is egy eladó darabot.

Azt nem lehet tudni, hogy eredeti-e a táska, de Várkonyit korábban is fotózták drága ruhákban és drága kiegészítőkkel.

A lap szerint a Mészárosék által gyakran használt repülőgép, az osztrák OE-HOZ lajstromjelű Bombardier Challenger 3500 privát jet pár napja, május 4-én ment Budapestről a Nizza Côte d’Azur repülőtérre, majd onnan vissza Budapestre. Vagyis látszólag csak kitette az utasait a tengerparton, mindössze 27 kilométerre Cannes-tól, ahol Mészárosékat lefotózták.

Mészárosék év elején kéthetes kiránduláson voltak a Fidzsi-szigetek és Bora Bora érintésével, de még Hawaii szigetén is jártak.

