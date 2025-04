Földi halandók nehezen jutnak hozzá, jobb befektetés, mint az arany és Rogán Barbarának is van belőle – mi az?

Logó és reklámok nélkül is a világ egyik legismertebb csúcskategóriás kiegészítője az időtlen és klasszikus Hermès Birkin. A széles körben vágyott, de a kisemberek számára megszerezhetetlen táska a divatvilág egyik legexkluzívabb terméke, a gyűjtők kedvence, ami nem mellesleg befektetésnek sem utolsó – és Rogán Barbara is magáénak tudhat egyet. Utánanéztünk, mi igaz a Birkin-táska körül kialakult mítoszból, az évekig tartó várólistákról és a világ körüli útra is elegendő árról szóló mendemondákból.

Hadházy Ákos egy nappal április elseje előtt, ám közel sem viccnek szánva közzétett néhány fotót Rogán Antal feleségének az Instagramra feltöltött képeiből, melyeken állítása szerint Rogán Barbara darabonként akár 30–60 millió forintba kerülő táskákat, ékszereket és ruhákat visel. A független képviselő azt írta, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter neje az egyik képen egy olyan, limitált kiadású Hermès Kelly 25 Niloticus névre hallgató kézitáskával pózol, ami krokodilbőrből készült és gyémántok vannak rajta. Az ára nagyságrendileg 150 ezer euró, azaz több mint 60 millió forint. Ehhez képest a másik képen látható Birkin 30 Grineve „csak” 8 millió forint körüli összegbe kerül. Az utóbbi a francia luxuscég egyik legnépszerűbb terméke, amihez a városi legenda szerint közönséges földi halandó nehezen juthat hozzá, megvásárlásához ugyanis nem elegendő kitömött pénztárcával besétálni egy Hermès-butikba, és leemelni a polcról. Ennél bonyolultabb beszerezni, bár hozzá kell tenni: a körülményes vásárlási procedúra nagyrészt csak mítosz, a szabályok nincsenek kőbe vésve, például egy magyar mikroinfluenszer is tudott vásárolni egyet tavaly. A Birkin-táska a felhők között született Az Hermès ikonikus táskáját a franciákra jellemző lezser eleganciát britként megtestesítő Jane Birkin ihlette a nyolcvanas évek elején. A fáma szerint a színész- és énekesnő a divatház akkori vezetője, Jean-Louis Dumas mellett ült a Párizs–London repülőjáraton, és miután kiborította szalmakosara tartalmát, elmagyarázta útitársának, hogy nehezen talál olyan bőrtáskát, ami megfelel az igényeinek, és jól is néz ki. Dumas állítólag még a gépen felskiccelte egy hányózacskó hátuljára a táskát, amit aztán a bohém-sikkes stílusikonról nevezett el, amikor azt az Hermès 1984-ben piacra dobta. Jane Birkin használta is a neki tervezett, fekete bőrből készült táskát, de egy idő után már nem találta túl praktikusnak, és ennek hangot is adott. Bár élete során több darabot is elhasznált belőle (a régieket jótékony célra adományozta), egyszerre mindig csak egyre volt szüksége. Mi értelme lenne egy másodiknak? Egy pont elég, az is letöri a karodat, mivel rohadt nehéz. Meg kell majd műteni a vállam ízületi gyulladás miatt. Saját, olykor kopottas példányát egyébként mindenféle jelvényekkel és függőkkel aggatta tele, azt mondta, azért, hogy „ne nézzen ki úgy, mint egy rohadt Birkin-táska”. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

