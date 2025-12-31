Hawaiin és a Beverly Hillsen látták sétálgatni Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát

A 444.hu szerdai cikke szerint egyik olvasójuk december 30-án helyi idő szerint 16:57-kor figyelt fel arra, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen sétál. Az olvasó szerint a házaspár nagyjából 15 percre rá jött vissza, „és, ahogy sejtettük, a Four Seasonsbe mentek be.”

A portál azt írja: az OE-XWY lajstromjelű helikopter december 29-én reggel 8:42-kor a budaörsi reptérről érkezett Ferihegyre. Innen aztán az OE-LOT magángép 8:58-kor felszállt, és 12 óra utazás után landolt a Los Angeles-i nemzetközi repülőterén. Mint ismert ez az a magánrepülőgép, amit a Mészáros házaspár előszeretettel használ a magánútjaik során.

Korábban megírtuk, hogy sokáig egy osztrák bejegyzésű Bombardier Global 6000-es volt a NER-elit kedvenc gépe. Az év elején aztán egy még újabb, 22 milliárd forintot érő magángéppel fotózták le Mészárost és feleségét a budapesti reptéren, majd az OE-LOT, osztrák lajstromjelű Bombardier Global 6500-asról

a felcsúti milliárdos elismerte, hogy hozzá köthető.

Ezzel utazott június elején a BL-döntőre is Münchenbe, amit nem érzett túlzásnak.

A 444.hu azt írja: a magángép december 30-án 19 (helyi idő szerint 11) órakor a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről továbbindult Honoluluba. A portál felidézi: abban a szállodában, ahol az olvasójuk látta Mészárosékat, egy estére 770 ezer forinttól lehet kivenni egy szobát.

A házaspár közbenső megállójáról Hadházy Ákos is beszámolt, a független parlamenti képviselő egy olyan képet tett közzé a Facebook-oldalán, amely valószínűsíthetően Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát ábrázolja a Los Angeles-i Rodeo Drive-on, hátulról fotózva. Szerinte a repülőút alsó hangon 60 millióba kerülhetett.

A Gázszerelő felesége talpig Diorban, összesen kb. hárommilliós szettben tündökölt

– írta Hadházy.



