Cannes-ban került elő Mészáros Lőrinc

Minden jel szerint Franciaországban tartózkodik a Fidesz választási veresége óta szintén nem sokat látott Mészáros Lőrinc: az Átlátszó információi szerint az ország leggazdagabb, illetve a bolygó 823. leggazdagabb embere Cannes-ban, egy Hermès üzletben shoppingolt.

Minderről egy fotó szolgál tanúbizonysággal, amit a lap szerint egy indiai dizájner töltött fel a Facebook-oldalára pénteken. A kép – amelyen ő és Mészáros látható – az Átlátszó cikkében megtekinthető. Mészáros Lőrinc ezen egyébként ezt a Dolce & Gabbana pólót viseli, ami 495 euróba, az egyre erősödő magyar valutának hála most mindössze 175 ezer forintba kerül.

Akinek nem lenne ismerős, az Hermès egy francia luxusmárk, melynek üzletei inkább hasonlítanak már ékszerszalonokra, mint hagyományos boltokra. A francia divatház termékei – különösen a kézzel készített bőrtáskák – a globális elit státuszszimbólumainak számítanak, egy-egy darab ára pedig akár több millió forint is lehet. A márkához kötődik például Birkin táska is, ami a legfelsőbb körökben mára státuszszimbólummá vált – nem különben neres körökben. Erről korábban részletesen írtunk abban a cikkünkben, melyben azt részleteztük, hogy a rendszer kegyeltjein kívül kik azok, akik ezekre a luxustermékekre vadásznak, és mi célból.