Miért drágult hirtelen kétszeresére az uborka?

December 15-én 499 és 699 forint között változott az uborka darabára a hazai kiskereskedelmi forgalomban a Gazdasági Versenyhivatal árfigyelő oldala szerint. De egy népszerű online élelmiszerkiskereskedőnél még ennél is többet, 899 forintot kértek el egy 300 grammos kígyóuborkáért. Az Agrárinformációs Portál idősoros adatai is megerősítették a hirtelen áremelkedés tényét, bár annak hirtelenségét árnyalták. Eszerint a november utolsó hetében jellemző 950 forintos budapesti nagybani importár december első hetére 1350 forintra emelkedett, ami a múlt hétre 1800 forintig nőtt tovább. Nincs mese, ez valóban duplázás. De mi történt Almería – még az űrből is látszódó – üvegházerdejében, ahonnan az európai zöldség- és gyümölcsimport jelentős része érkezik?

Heti árazás

„A téli hónapokban Spanyolország, azon belül is túlnyomórészt Almería régiója látja el Európa nagy részét uborkával” – mondja Gubacsi Zoltán, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke, akinek szakterülete a hajtatottzöldség-termesztés. Elmondása szerint november végén, december elején mindig tapasztalható drágulás uborkafronton, de a kétszeres árkülönbség kiugró. „A piacgazdaság logikája szerint egy keresleti-kínálati egyensúlytalanság okozza az árak emelkedését, ami az uborka esetében a heti árazás miatt azonnal láthatóvá válik. Nem magyar jelenségről van szó, egész Európában nagyon drága most a kígyóuborka” – teszi hozzá a szakember, bár azért, miként kiderült, vannak hazai sajátságok is.