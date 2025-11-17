133 milliárdos állami támogatást kap a gödi Samsung

955 milliárd forintból bővíti akkumulátorgyártó üzemének kapacitását a Samsung SDI. A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyedi kormánydöntéssel adott támogatásainak listájából kiderül, hogy a bővítéshez a magyar állam 133 milliárd forintot ad. A Telex szerint a szerződést október 16-án írták alá. A Samsung nem vállalta új munkahelyek létrehozását, a beruházásról csak az derül ki, hogy az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitását bővítik.

A lista szerint a Samsung SDI korábban már ötször kapott állami támogatást egyedi kormánydöntéssel, összesen több mint 187 milliárd forintot. Ehhez jön hozzá még az a több tízmilliárd forint, amit a kormány a gödi gyár működéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére költött. A szerződést azután írták alá, hogy az akkugyár környezetvédelmi engedélyét megsemmisítette a bíróság.

A KKM listája alapján nem derül ki, hogy a 955 milliárd forintos bővítés és a 133 milliárdos támogatás pontosan melyik projektre, illetve a gyár bővítésének melyik fázisára vonatkozik. A KKM az elmúlt hónapokban nem adott ki olyan közleményt, ami a Samsung kapacitásbővítéséről szólt volna. Annyi biztos, hogy mivel a listán nem új gyár építése, hanem bővítés szerepel, és a Samsung SDI-nak Magyarországon csak Gödön van üzeme, mindenképpen erről a helyszínről van szó. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szakbizottsági meghallgatásán azt mondta: a gödi akkugyár működését felfüggesztő bírósági határozat adminisztrációs hiba miatt, nem pedig környezetvédelmi okokból született