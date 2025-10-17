Beleállt a földbe a Nemzeti Oltóanyaggyár, máshová kerültek a milliárdok

A tavalyi év költségeinek elszámolását elemző friss zárszámadás külön szót ejt a Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításáról. Ám a debreceni gyárban megvalósulandó beruházások vagy beszerzések felsorolása helyett egészen más dolgok szerepelnek ott, ahol azt listázzák, hogy a 2024-re szánt 16,16 milliárd forint mi mindenre ment el – olvasható a portálon.

Tavaly egy forint sem ment a debreceni oltóanyaggyárra, mégis elfogyott év végére a 16,16 milliárd forint. A következő megoszlásban irányították át a pénzt:

3,9 milliárd forintot csoportosítottak át a Gazdaságvédelmi Alapba,

12,1 milliárdot pedig a „Nem állami felsőoktatási intézmények támogatására”.

Ez utóbbi összeget ötfelé osztották. Egyebek közt a Közfeladatot Ellátó Közérdekű Vagyonkezelő Alapítvány (KEKVA) részére, valamint az egyházak által fenntartott felsőoktatási intézmények közfeladat-finanszírozási valorizációjára (infláció miatti érték-helyreállítására) csatornáztak át 6 milliárd forintot. Továbbá 3,2 milliárd forintot kapott a Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) és 2,65 milliárd forintot a Debreceni Egyetem Autóipari Központ.

A Nemzeti Oltóanyaggyárat az Orbán-kormány 2021 februárjában nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá. Szeptember 5-én le is tették az alapkövet, az ünnepségen pedig az akkori miniszter, Palkovics László úgy fogalmazott, hogy évente több mint húszmillió, különböző technológiával készülő vakcinát gyártanak majd az üzemben.

A beruházás költségei azóta folyamatosan nőttek: 7,4 milliárdról indult, aztán 9,3 milliárdra emelték a ráfordítási keretet majd újabb 2,2 milliárd forint segítségével 11,5 milliárd forintra emelkedett az EU alapjainak köszönhetően, miközben nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezés elakadt.