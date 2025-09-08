Hiába ömlött az EU-pénzt az államkasszába, 3000 milliárd fölött a költségvetési hiány

A 239,1 milliárd forintos augusztusi pénzforgalmi hiány igencsak kimagasló az elmúlt évek fényében. Ennél magasabb nyolcadik havi deficitre csak 2023-ban és 2024-ben volt példa.

Az idei év sem hozott változást tehát érdemben a költségvetés helyzetében és a fiskális politikában: elcsúszó hiánycél, magasan beragadó költségvetési deficit. Nem véletlen, hogy az elmúlt napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Nagy Márton már megemlítette, hogy a 3,7%-os eredeti hiánycélról 4,1%-ra emelt hiányvárakozást is elvétheti a kormány, már 4,5%-os felső sávot is említett a múlt heti interjújában – olvasható a portálon.

Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3.025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4.774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése – értékeli a friss adatokat a költségvesért felelős NGM a közleményében.

Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy az eredeti hiánytervnek már a 74%-a jött össze nyolc hónap alatt.

A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3.012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

A minisztérium néhány részletet is megosztott a bevételi és kiadási oldalról:

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak.

Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra augusztus végéig 2.928,3 milliárd forint került kifizetésre, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4.954,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1 969,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

Augusztusban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek.

Ez legnagyobb részt annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást, valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025. II. negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró).

Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is,

2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, ami meghaladja a GDP 1,1 százalékát

– írta az NGM.