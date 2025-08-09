catl debrecenmodulösszeszerelőmarónátronszűrőrendszer
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol

KISBENEDEK Attila / AFP
2025. 08. 09. 09:57
KISBENEDEK Attila / AFP
Magyar munkásokat küldtek el a debreceni CATL-gyárból – írtuk nemrégiben a Telex cikkei alapján. Egy elküldött mérnök kereste meg a 24.hu-t azzal, hogy szerinte a modulgyártásban munkabiztonsági hiányosságok voltak. Megkérdeztük a tevékenységet engedélyező kormányhivatalt, illetve a gyárat is a mérnök által jelzett problémákról, amelyeket nagyrészt cáfoltak. A szakszervezet szerint viszont van annak alapja, amit a mérnök mondott lapunknak.

A CATL 2024 novemberében jelentette be, hogy két hónappal korábban megkezdte az akkumulátormodulok összeszerelését egy bérelt létesítményben Debrecenben, ami azt jelenti, hogy a máshol gyártott, kész akkumulátorcellákat helyezik be egy fémházba. A Villanyautósok is beszámolt erről: azt írták Szilágyi Balázsra, a cég kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjére hivatkozva, hogy a megrendelők kiszolgálása érdekében a modulgyártás Kínából importált cellákkal indult el egy 60 ezer négyzetméteres csarnokban tavaly szeptemberben, illetve a második modul-összeszerelő sor 2025 elején indulhat el. Hozzátették, ez bevett gyakorlat új gyárak építésekor a CATL-nél. Az akkugyár még épül, szóval akkucellagyártás még nincs.

A hvg.hu májusban érdeklődött a társaságnál, tudták-e tartani magukat a tavaly novemberben ismertetett ütemtervhez, vagyis az ideiglenes csarnokban 2025 elején munkába állították-e a második modulgyártó sort is. A cég válasza szerint az első modul-összeszerelő sor május elejére elérte a teljes kapacitását, ami azt jelenti, hogy a termelési volumen követi az ügyfelük igényeit, „amely hamarosan bevezeti az új modelljét a piacra.” A cikk szerint a második modul-összeszerelő sort is telepítették már, de az várhatóan csak az idén júniusban indulhet el. A gyár a 24.hu megkeresésére most azt írta: valóban elindult a gyártás a második soron júniusban.

Megkérdeztük, hányan dolgoznak most a modul-összeszerelő üzemben, illetve hány embert küldtek el eddig a modulgyártásból, -összeszerelésből. Az elbocsájtásra vonatkozó kérdésekre nem reagáltak, csak azt írták, hogy a CATL Debrecen jelenleg közel 800 főt alkalmaz. Az egyes területeken dolgozók arányáról nem áll módjukban részletes információkat kiadni. Mérnök forrásunk szerint a Mercedesnek szerelik össze a Kínából származó modulokat. Erre kétszer is rákérdeztünk, ám a cégtől azt a választ kaptuk, hogy a titoktartás miatt nem oszthatnak meg olyan információkat, melyek az ügyfeleikre vonatkoznak.

És persze rákérdeztünk az elbocsájtott mérnök által felvetett biztonsági kérdésekre is.

Marónátron, szűrőrendszer, veszélyesanyag-raktár

A raktárban, modul-összeszerelőben dolgozott a nemrégiben elbocsájtott mérnök is, aki szerint a bérelt raktár nem alkalmas a tevékenységre, mert biztonsági hiányosságai vannak.

