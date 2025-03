A Yanfeng már tavaly, közvetlenül karácsony előtt meg akart szabadulni a cég a szakszervezeti titkárától, aki védett személy, azaz nem lehet csak úgy felmondani neki – meg kell szerezni hozzá a szakszervezet egyetértését. Akkor a munkáltató levélben meg is kereste a Vasas Szakszervezeti Szövetséget, hogy az egyetértésüket kérje Zsédenyi Péter titkár munkaviszonyának megszüntetéséhez.

A Vasas alelnöke, László Zoltán szerint a cég arra hivatkozott, hogy Zsédenyi Péter viselkedése szerintük nem megfelelő, zavarja a munkáltatót, illetve emiatt szerintük nem fenntartható a munkaviszony. Ez tehát a törvényes út olyan védett szakszervezeti tisztségviselő elbocsátása esetén, mint a titkár.

A Vasas nem adta hozzájárulását a munkaviszony megszüntetéséhez, mert nem tartották megalapozottnak a munkáltató kérését. Már csak azért sem, mert úgy látták, Zsédenyi nélkül ellehetetlenül a szervezet, mert – mint László Zoltán fogalmazott – ez a fiatalember volt az egyetlen, aki bátran felvállalta, hogy kiáll a dolgozókért, vállalja a konfliktusokat a cégvezetéssel szemben, és próbálja egyengetni a párbeszéd útját. A titkár munkáját a Vasas Szakszervezeti Szövetség értékelése szerint tisztességesen, becsületesen, a törvények betartásával végezte.„Hasznos munkát végez a többiek érdekében, nem szabad, hogy retorzió érje” – szögezte le László Zoltán. A helyi munkavállalóknak is kára származott volna belőle, ha a szakszervezet hozzájárulását adja a titkár elbocsátásához – tette hozzá.

Egy darabig úgy tűnt, a munkáltató elfogadta, hogy a szakszervezet nem járult hozzá a titkár elbocsátáshoz, ám márciusban mégis csak felmondtak neki. Ezúttal a termelési volumen csökkenésére, gazdasági okokra hivatkozott a YanFeng, ám ekkor már nem kérték ki a szakszervezet egyetértését. László Zoltán a 24.hu-nak azt mondta, jogellenes, ahogy a titkárnak felmondott a cég, ezért perre mennek.

A Vasas a közleményében hangsúlyozta: egyetlen munkáltató sem áll a törvények felett. Leszögezték, nem fogják hagyni, hogy bármelyik cég – akár a törvényeket is megkerülve, semmibe véve – azokat büntesse, akik kiállnak munkatársaik jobb munkakörülményeiért, béréért. A Vasas hazai és nemzetközi partnerszervezeteivel közösen tiltakozik a szakszervezeti tisztségviselőjük hátrányos megkülönböztetése ellen.

Mint László Zoltántól megtudtuk, a Vasas az utóbbi időkben azt tapasztalja a hozzá beérkező jelzések alapján, hogy a munkavállalókra – köztük a szakszervezetekre és a szakszervezeti tisztségviselőkre különösen – elég nagy nyomás nehezedik a munkahelyeken. Nem szeretnék, ha ez általános jelenséggé válna, ezért egyfajta üzenetnek is szánják azt, hogy nem fogadják el a munkáltatók ilyen magatartását. Mint fogalmazott: „nagy ribilliót terveznek.”

Yanfeng dióhéjban A kínai tulajdonú pápai cég autókárpitokat, könyöklőket, kalaptartókat gyárt, beszállít számos nagy autóipari cégnek (Mercedes, BMW, Mazaratti, stb.) – tudtuk meg László Zoltántól. A weblapjukat nem találtuk. Az Opten adatai szerint a céget 2014-ben alapították, jelenleg 1307 fő az átlagos létszám. 2020 januárjában még a 2200 főt közelítette ez a szám, azóta szinte folyamatosan csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele 2023-ban 56 milliárd forint felett volt, az adózott eredménye pedig 2,4 milliárd forint. A cég 2016-ban a kormány stratégiai partnere lett. Ebben az évben a Yanfeng Automotive Interiors (YAI) bejelentette, 7,4 milliárd forintos beruházással bővíti a pápai gyáregységét, amihez a kormány 1,85 milliárd forint támogatást nyújtott. A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lett. A szakszervezet hat és fél éve, 2018 szeptemberében alakult meg a cégnél. Jelenleg a tagság 100 fő felett van, de korábban előfordult, hogy 400-nál is többen voltak. A taglétszám csökkenésében szerepe volt annak is a Vasas alelnöke szerint, hogy a cégnél dolgozók létszáma is jelentősen lecsökkent – folyamatos leépítések voltak az autóipari válság miatt, melyek a szakszervezeti tagokat is érintették.

A szakszervezet a bíróságtól azt várja, hogy mondja ki: nem volt jogszerű a szakszervezeti titkár elbocsátása. Ha ez megtörténik, akkor visszaáll a munkaviszonya. Azt is kérik, hogy ezután a Yanfeng helyezze vissza a titkárt állásába – magyarázta a Vasas alelnöke. Kérdés, hogy a bíróságon meddig fog tartani a döntéshozatal, és hogy addig képes-e túlélni a helyi alapszervezet. Attól függetlenül egyébként, hogy a titkárt kirúgták, továbbra is ő a Yanfengnél működő alapszervezet vezetője, hiszen a tagok erről szóló felhatalmazása nem szűnt meg. Tisztségét továbbra is ellátja, jövedelme nincs, de a szakszervezet anyagilag segíti ebben a nehéz időszakban. Ha a bíróság a szakszervezetnek ad igazat, akkor a szakszervezeti titkárnak visszamenőleg minden céges javadalmazást meg kell kapnia arra az időre (de már legfeljebb csak egy évre), amíg nem volt állományban.

László Zoltán a 24.hu-nak elmondta: nem gyakori, hogy a munkáltató nyíltan szembemegy a törvénnyel, és kirúgja a védett érdekvédelmi vezetőt, de a szakszervezet szerint egy ilyen eset is sok. Mint kiderült, akadt példa máshol arra is, hogy a nyílt törvényszegés helyett megpróbálták ellehetetleníteni a szakszervezeti vezetőt, hogy úgy tűnjön, valami súlyos szabályszegést követett el (például az öltözőjébe csempésztek tiltott dolgot), vagy rábírták, hogy írja alá a közös megegyezéses felmondást.

Szerinte a Yanfeng a saját érdekeivel is szembement azzal, hogy kirúgta a szakszervezeti vezetőt, ugyanis a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlását – köztük a szabad szervezkedési jog gyakorlását – komolyan veszik a kulcsgyártók (OEM-ek). Az OEM-ek elvárják, hogy beszállítóiknál rendben legyenek a munkaügyi kapcsolatok, mert ez egyfajta kiszámíthatóságot jelent nekik. Azért fontos a nagy autóipari gyártóknak, hogy a beszállítóknál minden rendben legyen, hogy például egy sztrájk ne lehetetlenítse el az általuk várt anyag vagy termék megérkezését. A szakszervezet éppen ezért fel fogja hívni a Yanfeng megrendelőinek figyelmét arra, milyen csorba esett a munkaügyi kapcsolatokon a beszállítójuknál.

A szakszervezet nyitott arra, hogyha a munkáltató tárgyalni szeretne a titkár helyzetéről, akkor beszéljenek. De közben március 28-ára (péntekre) a testvér szakszervezeteikkel közösen demonstrációt hirdettek a pápai cég telephelye elé, hogy felhívják a figyelmet a cég szerintük jogszerűtlen lépésére. Ezzel egyben azt is üzenik minden cégnek, hogy a szakszervezetek ilyesmit nem fognak csendben eltűrni. Nem lehet hírverés nélkül megúsznia egyetlen munkáltatónak sem egy ilyen húzást.

A cég lapunk megkeresésére annyit reagált (ezt a megjelenés után illesztettük be ide), hogy ők minden téren jogkövető magatartást követnek, így tárgybeli felmondás is jogszerű volt szerintük.