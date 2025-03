Nem törődtek bele az osztrákok, hogy kiszorultak a GYSEV-ből, perre mennek Lázárékkal

Júliustól 752 kilométer vasúti pálya kerül át a MÁV-csoporttól az osztrák-magyar közös tulajdonú GYSEV Zrt. üzemeltetésébe – közölte a napokban a közlekedési tárca. Az intézkedés a Dunántúl északnyugati részén 13 vasútvonalat érint, a felszabaduló járművek idővel az ország keleti részében állhatnak szolgálatba. (A vonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét; július 1-jétől egy vonalszakaszon, Zalaegerszeg és Celldömölk között történik ez meg, a többin fokozatosan veszi át a közszolgáltatást a GYSEV.)

Lázár János az év elején már bejelentette, hogy a GYSEV erőforrásait nagyobb arányban vonják be a magyarországi vasúti közlekedésbe, és a nyári főszezontól a GYSEV többletfeladatokat kap. Az építési és közlekedési miniszter azután tette a bejelentést, hogy a 150 éves osztrák-magyar vasúttársaságban minősített többségbe került a magyar állam, így minden lényeges döntést meghozhat akár egyedül is. Amint megírtuk, a magyar fél csellel akadályozta meg az osztrák állam részvételét a tőkeemelésben, és növelte 75 százalék fölé tulajdonrészét a karácsony előtt tartott rendkívüli közgyűlésen. Az akció nyomán a kisebbségi tulajdonos teljesen kiszolgáltatottá vált a magyar féllel szemben.

A közgyűlésen erőből végig vitt döntésekről a GYSEV január 16-án adta be a változásbejegyzési kérelmet a Győri Törvényszék Cégbíróságának, ebben a tőkeemelés és az új tulajdonosi arány is szerepelt. A pórul járt osztrák tulajdonostárs azonban nem hagyta annyiban a dolgot, pereskedés kezdődött. A felperes az osztrák közlekedési minisztérium, az alperes a GYSEV Zrt., de az utóbbi pernyertessége érdekében beavatkozott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is. Heinzelmann Virág ügyvéd, aki a közgyűlésen az osztrák államot képviselte, bejelentést tett a cégbíróságon, jelezve, hogy a magyar állam tőkeemelését az osztrák fél nem szavazta meg. Álláspontja szerint a magyar fél jogsértő módon járt el, amikor kizárta az Osztrák Köztársaságot a tőkeemelésből annak ellenére, hogy az minden, a tőkeemeléshez szükséges előfeltételt teljesített.