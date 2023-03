Zsiday Viktor: Forró pénzek jönnek a magyar piacra

Két nap alatt elillant az éledező optimizmus, hogy az idén talán mégsem zuhan recesszióba a gazdaság, az Egyesült Államokat és Svájcot sújtó bankpánik újra borúlátóvá tette az egyik legismertebb magyarországi alapkezelőt. Zsiday Viktor a Dellában kifejti, hogy a jegybankok és a hatóságok fellépése nyomán – további kamatemelések nélkül is – szigorodni fog a pénzügyi közvetítő rendszer, ami fékezi a növekedést. A történtek miatt a Magyar Nemzeti Bank az eddig gondoltnál is tovább halaszthatja a hazai, rendkívül magas kamatai csökkentését, hogy valamelyest meg tudja védeni a forintot. Ez ugyan szembemegy a kormány akaratával, de a jelen helyzetben nem lehet érdemi nyomást gyakorolni Matolcsy György lecserélésével vagy az intézmény működését alapvetően befolyásoló intézkedésekkel, mert az duplán ütne vissza, a befektetői bizalom megreccsenésével. Az, hogy a forint ilyen gyorsan és ilyen mértékben gyengült, azt mutatja, hogy a forró pénzek keresnek nálunk befektetési lehetőséget – mondja Zsiday Viktor, aki az elmúlt időben befektetőként a görög bankokban látott fantáziát. A közgazdász arról is beszél, miért nem szükségszerű az EU elhagyása ahhoz, hogy a befektetői világ az unión kívüliként kezelje Magyarországot.