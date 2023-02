Szívéhez kaphat a számla láttán, aki gázszivárgást vagy szénmonoxid-visszaáramlást jelent be

Felháborodott levelet kaptunk egyik olvasónktól, akinek több mint 35 ezer forintot számlázott ki az MVM azért, mert gázszivárgási gyanúja alapján tett bejelentésére kiküldtek hozzá két szakembert. A szakik cirka 15 percet töltöttek nála, elvégeztek egy műszeres szivárgásvizsgálatot, majd javasolták, hogy hívjon egy gázszerelőt. Olvasónk ezek után borsos számlát kapott, de, mint lapunk megtudta, az ő költségeit még kímélte is az MVM.

Egyik olvasónk gázszivárgásra gyanakodott, miután családtagjaival együtt egymás után két éjjel köhögtek, reggel pedig fejfájással ébredtek. Felhívta az MVM-et, hogy jöjjenek ki és nézzék meg, mi a helyzet. Úgy emlékszik, azt nem kérdezte meg tőle az ügyfélszolgálat, hogy érez-e gázszagot. Azt egyébként nem érzett. A diszpécsertől ugyanakkor megkérdezte, amennyiben valóban van szivárgás, a konvektort is megnézik-e, és elmondása szerint erre egy „persze” volt a válasz. Azt is tudakolta, mindez mennyibe fog kerülni neki, amire „néhány tízezer forint” volt a válasz. Úgy gondolta, hogy más is elkérne ennyit, ezért megrendelte az MVM-es szolgáltatást.

Úgy érzi, a semmiért kellett fizetnie

Olvasónk beszámolója alapján a kiküldött két szakember azt mondta, ők semmihez nem nyúlhatnak, még a konvektort sem kapcsolhatják be. Egyikük egy műszerrel körbejárt, míg a másik kitöltött egy papírt, hogy valóban van egy kis szivárgás. Az olvasónk által átküldött munkalapon a következő esetleírás szerepelt:

A fenti címen bejelentésre, megrendelésre lakásban végzett műszeres vizsgálat. Gázömlés helyének műszeres behatárolása. Szobai konvektor üzemelés közben ömléses. Készüléket javításig lezártuk. Fogyasztó további teendőkről tájékoztatva.

A készüléket egyébként olvasónkkal kapcsoltatták ki, mondván: ahhoz ők nem nyúlhatnak. Megkérdezte, mi legyen, mire azt mondták, hívjon gázszerelőt, és aláíratták vele a munkalapot. Olvasónk kifakadt, és közölte, ezért igazán kár volt kijönniük, hiszen a szivárgással semmit nem csináltak. Újra felhívta a diszpécsert, neki is jelezte, hogy nem erről volt szó, hanem arról: ha a konvektor szivárog, megnézik és megjavítják. Ekkor azt a felvilágosítást kapta, hogy az automata ismertetőben elhangzik: nem javítanak konvektort.

Újra megkérdezte, mennyit kell fizetnie, de konkrét választ most sem kapott, csak megismételték neki, hogy „pár tízezer forint” lesz. Ezután emailban is panaszt tett, szerinte ugyanis a diszpécser félretájékoztatta őt. Eddig csak egy automata válaszemail érkezett meg, amiben szerepelt a következő mondat is:

A gázszivárgást vegye komolyan! Ha gázszagot érez, haladéktalanul jelentse be a területileg illetékes földgázhálózati elosztó diszpécserszolgálatán!

Aztán megkapta a 35 213 forintról szóló csekket – az ő olvasatában a semmiért. Befizette, mert nem akart még késedelmi kamatot is leróni. Elmondása alapján a teljes téli fűtése nem fog ennyibe kerülni, és ez az összeg majdnem egyheti tanári fizetésével egyenlő. Hozzátette, ő csak felelős állampolgárként akart cselekedni, és úgy érzi, balekot csináltak belőle.

Közben hívott egy gázszerelőt is, aki egy spray-vel ellenőrizte, van-e gázszivárgás. Azt mondta, nincs. A szerelő szerint csak poros volt a készülék, az okozhatta a tapasztalt egészségügyi panaszokat. Portalanította a konvektort, a panaszok pedig nem is jöttek elő újra a családnál.

A gázszivárgást komolyan kell venni

Megkerestük az MVM-et, hogy megtudjuk, mivel is jár egy gázszivárgás-bejelentés. Az MVM 24.hu-nak küldött válaszában is hangsúlyozta, a gázszivárgást komolyan kell venni. Ha valaki gázszagot érez (a szolgáltatott szagosított földgáz szivárgásakor jellegzetes „záptojás-szag” keletkezik), haladéktalanul hívja a területileg illetékes földgázelosztót – tanácsolták, hozzátéve, hogy az MVM-hez csak abban az esetben forduljunk, ha az adott településen az MVM Főgáz vagy az MVM Égáz-Dégáz a földgázelosztó. A bejelentést követően a diszpécserek rögzítik a megkeresést, telefonon részletes tájékoztatást adnak a fizetős tevékenységgel kapcsolatosan, ha a bejelentésből már tudható, hogy egyértelműen a felhasználói berendezésen van a hiba, és kiküldik a szerelőt. Ha csak a helyszínen derül ki, hogy a felhasználó berendezése hibás, akkor a diszpécseri felvilágosítás mellett a szerelők is tájékoztatják a felhasználót – sorolták, mi az eljárás.

Mit tegyünk, ha gázszivárgást észlelünk, és miből lehet tudni, hogy visszaáramlik a szén-monoxid? Gázszivárgás (jellegzetes záptojásszag) esetén – ha erre van mód – azonnal el kell zárni a fogyasztói főcsapot. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a készülékek előtti elzárót kell elzárni, majd az ablakokat kinyitni, intenzíven szellőztetni, elhagyni az épületet, a többi bent tartózkodót erre felszólítani. Ha megoldható, a lakáson vagy épületen kívül érdemes áramtalanítani az ingatlant. A gáztüzelésű berendezés tökéletlen égése során keletkező füstgáz szén-monoxidot tartalmazhat. Szén-monoxid visszaáramlásra utalhat például, ha egy helyiségen belül több embernek egyszerre fájdul meg a feje, vagy émelyegnek. Ilyenkor szintén a földgázelosztónál kell bejelentést tenni, de az egészségügyi tünetek jelentkezése miatt érdemes lehet felhívni a mentőszolgálatot is – javasolta az MVM.

Mint írják, a bejelentés után a földgázelosztó által kiküldött szerelő a lehető legrövidebb időn belül elvégzi azokat a beavatkozásokat, amelyek a veszélyhelyzet elhárítása, a lakók élet- és vagyonbiztonsága érdekében szükségesek. Ez szolgáltatott földgáz esetén azt jelenti, hogy a kiérkező szakember műszeres vizsgálatot végez, behatárolja a gázszivárgást. Ha a gázszivárgás gázmérőn/kötésén vagy a nyomásszabályozó berendezésen/kötésén van (azaz elosztói tulajdonon), akkor azt díjmentesen elhárítják. A fogyasztói rendszerre vonatkozóan pedig megszüntetik a veszélyhelyzetet. Hangsúlyozták, hogy kollégáik gázkészülék-javítással nem foglalkoznak. Szénmonoxid-visszaáramlás esetén pedig műszeres vizsgálatot végeznek, és a hiba helyének behatárolása után annak kizárásával megszüntetik a veszélyhelyzetet, valamint tájékoztatnak a visszakapcsolás feltételeiről.

Megtudtuk még, hogy a kiérkező szerelők nem kezelnek készpénzt, a felmerülő díjak megfizetése minden esetben utólag, a kiküldött számla alapján történik.

Húzós összeg lehet

A „mennyibe kerül mindez?” kérdésre első körben azt írta az MVM, hogy a díjszabás megtalálható a weboldalunkon. Nem találtuk, ezért visszakérdeztünk. Megtudtuk, hogy a gázszivárgás elhárításának ügyfélre eső költsége jogszabályi rendelkezés alapján attól függ, hogy a hálózat mely szakaszán történt szivárgás vagy hiba. A területileg illetés földgázhálózati cég tulajdonában lévő hálózati eszközök javítása – ahogy első válaszában is írta az MVM – az ügyfél számára ingyenes, míg a háztartáshoz tartozó saját hálózat és a gázkészülékek karbantartása és javíttatása az ügyfél felelősségi körébe tartozik.

Egy ábrát is mellékeltek, amelyen kékkel szerepelnek az elosztói tulajdonú részek (ezek karbantartása, javítása ingyenes) és sárgával az ingatlantulajdonos tulajdonában levő részek (amelyek javítása, karbantartása nem ingyenes). Azt is írták, hogy erre gázszivárgás bejelentése esetén diszpécserközpontjuk telefonos automatája is felhívja a telefonáló figyelmét.

Mint kiderült, a munkavégzés díja társaságonként eltérő lehet, de a cégek minden esetben a mindenkor érvényes „ÜSZ kiegészítés, Különdíjas és egyéb szolgáltatási díjszabás” szerint határozzák meg, melynek aktuális, 2022. október 1-jétől érvényes hirdetményét az MVM honlapján az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft./ MVM Főgáz Földgázhálózati Kft./Elosztói Üzletszabályzat, illetve az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt./ MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt./Elosztói Üzletszabályzat menüpontokban alatt találhatunk meg – írták.

Íme a főgázos és az égáz-dégázos díjszabás. A vonatkozó MEKH-rendelet alapján

az MVM Főgáz gázszivárgás bejelentése esetén 53 420 forint plusz áfa díjat számlázhat (bruttó 67 843 forint).

Amikor azonban nincs szükség nagyobb beavatkozásra, vagy csak kisebb munkákat igényel a szivárgás elhárítása, szem előtt tartják ügyfeleik költségének csökkentését, és – mint olvasónknál is – csak az „eseti ellenőrzés” díját számlázzák ki, ami 27 727 forint plusz áfa (bruttó 35 213 forint).

Az MVM Égáz-Dégáz gázszivárgás bejelentések alkalmával ugyancsak a keretrendelet alapján 36 468 forint plusz áfa díjat számlázhat (bruttó 46 314 forint).

Amikor pedig nincs szükség nagyobb beavatkozásra, vagy csak kisebb munkákat igényel a szivárgás elhárítása, szintén szem előtt tartva az ügyfeleik költségének csökkentését ugyancsak az „eseti ellenőrzés” díjáról fog számlát kapni a bejelentő, 19 306 forint plusz áfa összegben (bruttó 24 519 forint).

Ha valaki szénmonoxid-szivárgást jelent be, akkor is ugyanezeket a díjakat alkalmazzák a lapunknak válaszoló földgázelosztó társaságok.

A díjak ismertetése után nyomatékosították, hogy 2021. október 1-jétől a különdíjas szolgáltatások körét, díjait közvetlenül jogszabályok, illetve MEKH-rendeletek szabályozzák.

Évente hányan jelentenek be gázszivárgást az MVM-nek? Az MVM gázhálózati cégeihez évente összesen a felhasználói rendszereken nagyságrendileg 20 ezer, gázszivárgással összefüggő bejelentés érkezik. A szén-monoxid visszaáramlással kapcsolatos bejelentések száma évente nagyságrendileg 300.

Az MVM hangsúlyozta, kiemelten fontos, hogy legalább évente tartassuk karban a kéményünket és gáztüzelésű fűtőberendezéseinket. Valamint, hogy gáztüzelésű tüzelőberendezés használata esetén mindenképpen ajánlott szénmonoxid-érzékelő beszerzése kiegészítő biztonsági felszerelésként a visszaáramlás okozta balesetek megelőzése érdekében.