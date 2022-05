Rogán Antal bejelentette, ki nyerte el 35 évre az autópálya-koncessziót

A Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre – jelentette be pénteken Rogán Antal miniszter az eljárás eredményét, valamint azt is ismertette, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű az autópálya-rendszer fejlesztése bővítése és fejlesztése. Az útdíjbevételek elegendők és fedezni fogják a koncessziós költségeket a Mészáros Lőrinc érdekeltségeit is a soraiban tudó konzorcium felé – írta az Index.

Főként azok az utak kerültek be a koncesszióba, amelyek nemzetközi tranzitforgalmat bonyolítanak le, valamint, ha az M5 és M6 autópályák szerződései lejárnak, akkor bővíthető a koncessziós szerződés – közölte Rogán Antal.

A Themis magántőkelap tagjai a a Mészáros Lőrinc-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New way magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta – írta korábban a Napi.hu, amikor még három vég volt versenyben.

Az Index azt is írta, a koncesszoroktól elvárják, hogy 2032-ig 317 kilométer új utat építsenek, de megkövetelik 265 kilométer hosszan a sávbővítést. Emellett a teljes úthálózat karbantartása és üzemeltetése is az ő dolguk lesz a következő 35 évben, amely a miniszter állítása szerint a leghosszabb törvény adta időkeret. Az állam útdíjfedezeti rendszerben gondolkodik, vagyis ezek a bevételek kell, hogy fedezzék a koncesszorok felé a költségeket és nem lehet több a költségvetés kiadása, mint ez a beszedett összeg.