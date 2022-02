Pórul járt olvasónk az szja-visszatérítéssel, nem használhatja fel szabadon a pénzt

Egyik olvasónkkal történt meg a következő eset. Olvasónk dolgozik, van gyermeke, kap családi pótlékot, és a fizetése alapján szja-visszatérítésre is jogosult, ha nem is a maximális 809 ezer forintra, de nem sokkal kevesebbre. Nagyon várta az összeget, jól jött volna a családnak, ezért is rettentően csalódott, amikor kiderült, mégsem jut hozzá a pénzhez – legalábbis nem úgy, hogy azt teljes egészében arra költhesse, amire szerette volna.

A baj ott kezdődött, hogy olvasónk családi problémák miatt kénytelen volt kimaxolni a bankszámlájához tartozó folyószámlahitel-keretét. Nem szívesen tette, de nem volt más választása. Amikor fizetést kapott, az a számlára ment, így mindig apadt egy kicsit a tartozása, közben tudta finanszírozni az életüket, majd a következő fizetés előtt ismét mínuszba futott. Úgy gondolta, idővel sikerül majd visszatornáznia nullára az egyenleget. Ez végül sikerült is, csakhogy ráment a teljes szja-visszatérítése, pedig nem így tervezte. Jogtalan munkáltatói kikötés Amikor olvasónk nemrég munkahelyet váltott, az új helyen kikötötték, hogy csak a cég által preferált bankba utalnak fizetést. Ezen ugyan meglepődött kicsit, de végül nyitott egy új számlát a megadott banknál nem tudva, hogy emiatt gondja lesz majd a kimaxolt folyószámlahitelnél. Azt sem tudta, hogy a munkáltató kikötése nem volt korrekt, hiszen a Munka Törvénykönyve (MT) kimondja, a munkabért vagy készpénzben, vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Amint a Niveus Consulting Group együttműködő partnere, Pálffy Miklós lapunknak elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy amennyiben belföldi számláról van szó, a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára kell utalni, tehát a munkáltató nem írhatja elő egy konkrét bank választásának kötelezettségét.

Amennyiben nem belföldi székhelyű bank által vezetett fizetési számláról van szó, az MT-ből akkor is levezethető, hogy a munkavállaló rendelkezik arról, milyen számlára kell utalnia a munkáltatójának, de ilyen esetben a munkavállalóra lehet terhelni az utalás költségeit. Megfelezték a folyószámlahitel-keretét Az új számlára utalták tehát a fizetését, ő pedig átutalta onnan a pénzt a régire, mert úgy gondolta, ezzel teljesíti, amit vállalt, hogy rendszeresen a folyószámla-hiteles számlájára érkezik a jövedelme. Nem volt tisztában vele, hogy a bank üzleti szabályzata szerint az előírt havi rendszeres jövedelem-jóváírásnál csak a közvetlenül a munkáltatótól, illetve a nyugdíjfolyósítótól, munkabér vagy nyugdíj jogcímen érkező rendszeres jóváírásokat tudják figyelembe venni. Azaz nem tekintik jövedelemnek például a számlatulajdonos saját lakossági bankszámlájáról indított utalást. Így került abba a helyzetbe, hogy bár jóváírása továbbra is volt, mégsem teljesítette a folyószámlahitel előírt feltételét. Innen nézve meglepő, hogy a bank ekkor nem szüntette meg folyószámlahitelét, csak megfelezte a hitelkeretét. A moratórium miatt maradhatott meg a hitelkeret Az idevágó kormányrendeletek alapján a fizetési moratórium alatt a fizetési számlához igényelhető folyószámlahitel-keret nem csökkenhetett a 2020. március 18-i felhasznált hitelkeret összege alá. Ebből adódóan fordulhat elő, hogy beérkező jövedelem híján is megmarad egy ügyfél folyószámlahitel-kerete – írta általánosságban kérdésünkre az OTP. Egyébként az a szabály, hogy ha nem érkezik jövedelem a számlára, akkor nem teljesül a szerződési feltétel, fedezetlenné válik a számla, a túlhívás egy összegben válik esedékessé. A keretfelezéssel pedig olvasónk hitelkeret-túllépésbe került, hiszen a korábbi, magasabb összeggel volt mínuszban a számlája. Be kellett volna fizetnie a különbözetet, de erre nem volt pénze, amit jelzett is a banknak. Részletfizetést nem kapott, de közölték, a moratórium miatt júniusig van ideje visszafizetni a különbözetet. Hozzátették azonban, ha addig bármilyen összeg érkezik a számlára, azt a tartozás csökkentésére fordítja a bank. Vagyis: csak akkor jut hozzá az újonnan beérkező pénzeihez, ha már kevesebb lesz a tartozása, mint a megfelezett hitelkerete. Hiába szólt a kincstárnak, a NAV a régi számlára utalt Ezután még januárban intézkedett a Magyar Államkincstárnál, hogy a családi pótlékot már az új számlájára folyósítsák neki, és februárban már oda is kapta a juttatást. Ebből kiindulva azt gondolta, hogy az szja-visszatérítés is az új számlájára érkezik majd, hiszen – mint az a NAV honlapján is olvasható – a családi pótlék folyósításnál megadott számlaszámra utal az adóhatóság. Úgy tűnik azonban, hogy a számlaszám változásáról a NAV nem értesült a kiutalás előtt, mert a több százezer forint a régi számlára érkezett meg. Emiatt aztán olvasónk nem fogja tudni a családjára fordítani az összeget, mert azt a bank jogszerűen a folyószámlahitel-túllépés miatti tartozás csökkentésére fordította. Így viszont legalább a folyószámla-tartozása lecsökkent a bank által módosított maximális összeg alá. Nem igaz, hogy a bank nem teheti rá a pénzét az szja-visszatérítésre Olvasónk azért volt csalódott, mert bár az összeg nagyobbik részével maga is a tartozás csökkentését tervezte, egy kisebb részére sürgős kiadások miatt szüksége lett volna. Emlegetett egy januári kormányrendeletet is, amely tudomása szerint arról szól, hogy nem nyúlhatnak a bankok az szja-visszatérítéshez. Csakhogy az a rendelet nem ezt mondta ki, hanem azt, hogy közvetlenül végrehajtás alá nem vonható az szja-visszatérítés. Olvasónk esetében pedig nem végrehajtásról volt szó, hanem folyószámlahitel-tartozásról. Másrészt, mint a Niveus szakértője januárban kifejtette, amint a számlán van a pénz, onnantól akár végrehajtható is az szja-visszatérítés összege. A bank beszámíthatja a beérkezett jóváírást a fennálló követelésekbe Az OTP azt írta általános megkeresésünkre, hogy a bank nem vizsgálja, honnan érkezik be a pénz, mi a jogcíme, a jóváírás számlapénzzé válik. Ez azt jelenti, hogy a jóváírást a bank jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelésénél beszámítani.