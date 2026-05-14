Sinner megállíthatatlan, és egy Djokovic-rekordot is megdöntött

A világelső Jannik Sinner elődöntőbe jutott a római salakpályás tenisztorna 8,2 millió euró (2,9 milliárd forint) összdíjazású férfiversenyében, egyúttal

megdöntötte Novak Djokovic ezres besorolású viadalokon elért győzelmi rekordját.

A hazaiak kedvence a csütörtöki negyeddöntőben az orosz Andrej Rubljovot győzte le simán, 6:2, 6:4-re, ezzel sorozatban 32. sikerét aratta a Grand Slamek utáni legnagyobb versenyeken: a tavalyi, párizsi torna második fordulója óta nem kapott ki ezresen, ugyanis a franciaországi győzelmét követően idén Indian Wellsben, Miamiban, Monte-Carlóban, Madridban, és mostanáig Rómában sem talált legyőzőre.

A korábbi csúcsot 31-gyel a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic tartotta 2011 óta: a szerb sztár akkor egymás után megnyerte az Indian Wells-i, a miami, a madridi, a római, valamint a montreali versenyt, mielőtt a cincinnati döntőt feladta Andy Murray ellen.

Az olasz egyébként döbbenetes formában van idén, ugyanis 36 mérkőzése volt, és csak kettőt veszített el: az Australian Open elődöntőjében épp Djokovic győzte le, míg Dohában Jakub Mensiktől kapott ki a negyeddöntőben.