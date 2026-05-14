Ezt lehet tudni Szabó Zsófi születendő gyermekének apjáról, akihez nemrég hozzáment a műsorvezető

Szabó Zsófi múlt héten adta hírül az Instagram-oldalán, hogy várandós a második gyerekével. Arról, hogy kivel vállalta a babát, nem mesélt a műsorvezető, a Story azonban később arról számolt be, hogy egy szír üzletember a kicsi édesapja, akihez Szabó már férjhez is ment.

A magazin most újabb információkat közölt Szabó második férjéről. Mint írják, a férfit Bassam Abou Watfának hívják, és közel 20 évvel idősebb a Mokka háziasszonyánál. A hírek szerint immár harmadik éve alkotnak egy párt, és noha kapcsolatukat sosem erősítették meg a nyilvánosság előtt, a Story úgy tudja, nemrégiben egy pazar esküvőn fogadtak egymásnak örök hűséget.

Mit lehet tudni Bassam Abou Watfáról?

A lap azt írja, 1960 óta a férfi családjáé Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedése, amiben ő 1992-ben kezdett el dolgozni. A cég ma már több mint 17 nemzetközileg elismert márkát képvisel az országban, de Európában, többek között Magyarországon is befutott, így Szabó Zsófi férjéhez köthető a Marquise Budapest is a Kempinski Hotel épületében. Az említett üzlet hivatalos viszonteladója olyan márkáknak, mint a Hublot, a Roger Dubuis, a Messika, a Gucci és a Jaeger-LeCoultre.

Bassam Abou Watfa jelenleg Zürich és Budapest között ingázik, és úgy tudni, a műsorvezető szerettei is nagyon kedvelik őt, rendszeresek a közös családi programok, ha a férfi Budapesten tartózkodik.

Szabó Zsófi szerelmi élete

Szabó Zsófi korábbi párjai voltak: Nagy Tamás, a Jóban Rosszban egykori gyártásvezetője, a celeb Berki Krisztián, Baronits Gábor színész és Shane Tusup – vele egy felbontott jegyességig jutottak.

Első férje Kis Zsolt volt. Lagzijuk (az elhíresült esküvői videóval karöltve) nemcsak az elképesztő fényűzésről volt híres, de az illusztris vendégseregről is. A Kiskegyed akkori számításai szerint 10 millió forintot költöttek a napra, a Blikk kalkulációja alapján az összeg a 12 millió forintot is elérhette. Később egy közös gyermekük született: Mendel.

Egyébként a celebvilág krémje felsorakozott azon az esküvőn, sőt még politikusok is. Emlékezetes, hogy Rogán Antal és akkori felesége, Rogán Cecília helikopterrel érkeztek a szabolcsi menyegzőre.