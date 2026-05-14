A szíve miatt került kórházba Margit dán királynő

Margit dán királynőt szívproblémákkal szállították kórházba, amit maga a dán királyi család jelentett be május 14-én, írja a People. Ahogy a közleményben áll, Margit „fáradt, de jókedvű”.

Margit királynőt a hétvégén kórházba szállítják megfigyelés és további vizsgálatok céljából. A királyi ház bejelenti, ha van hír.

A most 86 éves királynő két éve köszönt le a trónról, akkor hosszú cikket szenteltünk uralkodásának: