Karórával a stressz ellen: ez az igazi szabadság! (X)

A nyár közepén is tornyosulnak előtted a feladatok, agyadra megy a hőség, testileg-lelkileg úgy érzed magad, mint egy túl sokszor kimosott zokni és egy túlfűtött kazán keveréke? Csatold fel a Huawei új okosóráját: bár furcsa, de ez segíteni fog!

Egyre többet hallhatunk úgynevezett “menedzser-betegségekről”, amelyekkel tulajdonképpen egy sor nagyon komoly tünetet foglalnak össze az egészségügyi szakemberek. Ezek az olyan pszichológiai jelenségektől, mint a kiégés és a stressz, olyan fizikai szimptómákig terjednek, mint a szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, és komoly rizikót hordoznak az infarktus vagy a stroke esélyeinek növelésével. A mai életmódnak, a sokfelől ránk szakadó feladatoknak, a modern világ körülményeinek láttán nem is csoda, hogy idáig jutottunk, és olyan jó lenne, ha mindig lenne mellettünk valaki, aki a bajok legkisebb jelére azt mondaná: most lassíts, most figyelj oda.

“Emberi” formában persze nehéz olyasvalakit találni, aki tényleg minden pillanatban képes az összes testi-lelki bajunkra figyelmeztetni, de szerencsére van megoldás, nem is akármilyen: a Huawei nemrég bejelentett, HUAWEI Watch 3 sorozatú okosórái ugyanis amellett, hogy természetesen a legmodernebb kommunikációs és szórakoztató funkciókkal lettek felvértezve, igazi társak lehetnek az egészségünk megőrzésében és a sportban is.

Az óra, ami mindig figyel rád

A modern és elegáns kialakítású HUAWEI Watch 3 kényelmesen öleli körbe a csuklódat, és folyamatosan monitorozza az életfunkcióidat, így még akkor is figyelmeztethet egy sor rizikófaktorra, amikor te magad nem figyelsz, például azért, mert rohansz valahová vagy épp elmerültél a munkában. A beépített bőrhőmérséklet-figyelés például jelez, ha a bőröd túlmelegszik, akár láz, akár a megerőltetés, akár a nyári kánikula miatt, így gyorsan tehetsz azért, hogy lehűtsd magad.

A véroxigénszint mérése szintén nagyon hasznos és egy csomó betegséget előzhetünk meg ezen értékek ismeretében. Emellett a szívritmust is egy továbbfejlesztett technológiával méri, és akkor is azonnal kapcsol, ha véletlenül elesnél: ilyenkor rögtön felajánlja, hogy segélyhívást indíts.

A mozgás szabadsága

Az óra különféle mérési funkcióival akár heti összesítéseket is láthatunk arról, hogyan alakult a stressz-szintünk, a pulzusunk, de azt is megmutatja, mennyire pihentető az alvásunk. Ha pedig valamilyen mozgással szeretnénk felturbózni az egészségünket, a HUAWEI Watch 3 teljes értékű fitnesz-tanácsadóvá alakul: több mint 100 mozgásformát ismer, közülük 19-et profi edzőként képes segíteni, és a leggyakoribb hat mozgást automatikusan is felismeri. A statisztikákat aztán a mobilon is böngészheted a Huawei Egészség alkalmazásban, de a telefont nem kell magaddal vinned futáshoz vagy más sporthoz, hiszen az eSIM technológiával a HUAWEI Watch 3 is képes hívásokat indítani és fogadni, és eltévedni sem hagy a fejlett helymeghatározó funkcióinak köszönhetően.

A HUAWEI Watch 3 Pro okos üzemmódban akár öt napig, ultrahosszú üzemmódban pedig 21 napig bírja egy feltöltéssel, míg a HUAWEI Watch 3 okos üzemmódban három, ultrahosszúban pedig tizennégy napig működik, így nem leszel töltőhöz kötve sem: bárhová mész, a Huawei új okosórái teljes szabadságot adnak, miközben figyelnek arra, hogy minden szinten jobban legyél. A vadonatúj HarmonyOS rendszerrel ellátott, rozsdamentes acélvázra épülő órák új, ötletes módokon kezelhetőek, emellett elegáns és modern viseletként jelennek meg a csuklón, ezért akár egy hosszú munkanap közben, a tárgyalás közepén, de később a sportolás közben és még az alvás alatt sem akarod majd levenni – ezt pedig a kis eszköz azzal hálálja meg, hogy úgy figyel rád, mint még senki más.